Arábia Saudita lidera o ranking mundial de segurança e privacidade na inteligência artificial

A Arábia Saudita consolida a sua posição internacional no domínio da inteligência artificial (IA) com os novos reconhecimentos apresentados no Relatório AI Index 2025 do Instituto HAI (Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano) da Universidade de Stanford, onde o país se destaca em várias categorias-chave a nível global. Em particular, o relatório coloca a Arábia Saudita como número um do mundo em indicadores relacionados com a segurança e a privacidade na inteligência artificial, bem como na participação feminina no setor, refletindo avanços estruturais em matéria de inclusão e governação tecnológica.

O relatório também sublinha o rápido progresso do país em áreas como o desenvolvimento de talentos, o investimento e a implementação de estratégias nacionais, consolidando a Arábia Saudita como um dos ecossistemas de IA com maior crescimento a nível internacional. Estes resultados reforçam a perceção do país como um ator emergente capaz de competir com economias avançadas em áreas-chave do desenvolvimento tecnológico.

A estes marcos junta-se a sua posição no Government AI Readiness Index, onde lidera a região em termos de preparação governamental para a adoção da inteligência artificial, graças aos seus avanços em infraestruturas digitais, quadros regulamentares e serviços públicos baseados em dados.

Além disso, as iniciativas promovidas pela Autoridade Saudita para os Dados e a Inteligência Artificial (SDAIA) têm recebido reconhecimento internacional pelo seu enfoque na governação ética da IA, especialmente em fóruns multilaterais onde o país tem ganho peso como impulsionador de normas globais e boas práticas.

VISÃO 2030

A consolidação da Arábia Saudita no domínio da inteligência artificial insere-se na Visão 2030, o roteiro estratégico do país para diversificar a sua economia e reduzir a sua dependência do petróleo. Neste contexto, a Estratégia Nacional de Dados e Inteligência Artificial (NSDAI) funciona como pilar central, com o objetivo de posicionar o país como líder mundial em IA antes do final da década. A estratégia articula-se em torno do desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas, da atração de investimento estrangeiro, do impulso à inovação e da formação de capital humano especializado.

O país intensificou ainda os seus esforços com iniciativas como a designação de 2026 como o «Ano da Inteligência Artificial», a par de programas de formação que chegaram a centenas de milhares de cidadãos. A isto acrescenta-se a criação de centros de investigação, alianças internacionais e projetos de aplicação da IA em setores estratégicos como a saúde, a educação, a energia e as cidades inteligentes. Com estes avanços, a Arábia Saudita procura não só liderar a transformação digital no Médio Oriente, mas também desempenhar um papel fundamental na governação global da inteligência artificial.