ChatGPT está indisponível e não responde aos utilizadores. OpenAI “a investigar” origem do problema

O ChatGPT está indisponível nesta segunda-feira à tarde, com vários utilizadores nas redes sociais a queixarem-se de não conseguirem obter respostas do chatbot. A indisponibilidade já foi confirmada oficialmente pela OpenAI, que diz estar “a investigar” a origem do problema.

A empresa liderada por Sam Altman explica ainda que o impacto da falha, que aparenta ser global, está a afetar utilizadores que neste momento tentam aceder ao ChatGPT e ao Codex. De acordo com o portal especializado Downdetector, foram já registados mais de 800 relatos de falhas em Portugal, com as primeiras queixas a surgirem às 15h. Nos EUA, os problemas começaram sensivelmente à mesma hora, com o pico de queixas a ser registado às 15h43, totalizando 1854 relatos de falhas.

Uma das falhas visíveis é a ausência do histórico de conversas, que se encontra igualmente indisponível neste momento.

(Notícia em atualização)