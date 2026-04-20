Desempregados inscritos no IEFP voltam a baixar em março

O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) recuou tanto em cadeia, como em termos homólogos, no terceiro mês do ano. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, no final de março, havia menos de 296 mil pessoas registadas.

“No fim do mês de março de 2026, estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões Autónomas, 295.756 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-33.765; -10,2%) bem como ao do mês anterior (-9.423; -3,1%)”, informa o IEFP, numa nota divulgada esta manhã.

A nível regional, março foi sinónimo de um recuo homólogo do desemprego registado em todas as zonas do país, tendo a descida mais acentuada sido verificada no Norte (13,0%), nos Açores e na Madeira (ambas, 12,9%). Também em cadeia, a tendência foi de decréscimo em todas as regiões, com o Algarve em destaque (registou a quebra mais acentuada: 22,7%).

Quanto às diferenças entre os setores, os dados divulgados esta manhã indicam que o desemprego caiu 14,9% nas atividades agrícolas, 8% no setor secundário e 3,6% nos serviços, face ao contabilizado há um ano.

“As ofertas de emprego por satisfazer, no final de março de 2026, totalizavam 16.048 nos serviços de emprego de todo o país“, acrescenta o IEFP. Este número corresponde a um aumento das oportunidades de trabalho em ficheiro tanto em termos homólogos (+595; +3,9%), como em cadeia (+1.754; +12,3%).

(Notícia atualizada às 11h10)