Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat consolida a sua liderança em sustentabilidade e premeia a eficiência
A Plaza de España, em Inca, acolheu a cerimónia de entrega de troféus desta segunda prova pontuável do Campeonato de Espanha de Energias Alternativas (CEEA).
O Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat encerrou a sua sexta edição, reafirmando-se como um dos principais eventos do calendário nacional de energias alternativas e como referência em mobilidade sustentável nas Ilhas Baleares.
A prova, organizada pela eMallorca Experience e pela Câmara Municipal de Inca, percorreu diferentes estradas da ilha, testando a eficiência energética e a condução responsável dos veículos participantes.
Na categoria de veículos elétricos (BEV), José Manuel Pérez Aicart, natural de Castellón, juntamente com o seu copiloto Javier Herrera (Hyundai Top Cable Ecoteam), revalidou a vitória alcançada na prova anterior e consolidou a sua liderança no campeonato. O segundo lugar foi para José Manuel Pizarro e Daniel Pizarro (Toyota Kobe Motor), enquanto o terceiro lugar ficou com Shirley Fernández e Antonio Fernández (Bellas&Cubí Competición).
Nos híbridos plug-in (PHEV), Antonio Luján e Carles Sasplugas (Omoda Jaecoo SHS Team) impuseram-se com clareza, seguidos pelas duplas da Toyota Kobe Motor formadas por Laura Aparicio e Jorge Garcés, e por Ángel Santos e David Sánchez.
Por sua vez, na categoria de híbridos elétricos (HEV), a vitória foi para Jorge Prado e Jesús Valenzuela. O pódio foi completado por José Andrés Corsino e Juana María Font, em segundo lugar, e Miguel González e José María Sánchez, em terceiro lugar.
Durante o evento, realizou-se também o Troféu Inca Ciutat, com a participação de pilotos amadores, representantes institucionais e membros da sociedade balear. Além disso, foi entregue o troféu Serra de Tramuntana a Ángel Santos, em reconhecimento à sua trajetória e compromisso com a eficiência energética.
Com esta edição, o Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat reforçou o seu papel como plataforma de divulgação da mobilidade sustentável e consolidou o compromisso das instituições e dos participantes com uma condução mais eficiente e respeitosa do ambiente.
