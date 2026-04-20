Eduardo Crespo reforça equipa da Deloitte Legal Telles

A Deloitte Legal Telles reforçou a equipa de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais com Eduardo Crespo, na qualidade de managing associate. O advogado transita da PLMJ.

“A integração do Eduardo Crespo representa um reforço muito relevante para a nossa equipa de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais. A sua experiência técnica, aliada a um forte conhecimento das dinâmicas do mercado, vem acrescentar ainda mais valor à nossa capacidade de resposta a clientes em operações cada vez mais sofisticadas e exigentes”, refere em comunicado o managing partner Francisco Espregueira Mendes.

Eduardo Crespo tem centrado a sua atividade na assessoria de operações de structured finance, titularização de créditos, corporate finance, emissão de dívida e regulação bancária. Ao longo do seu percurso, tem também acompanhado clientes nacionais e internacionais em matérias como emissões estruturadas e high-yield, financiamentos, com especial destaque para operações de direct lending e financiamento ao setor imobiliário, mercados acionista e obrigacionista, dívida soberana, organismos de investimento coletivo, project finance e financiamento a projetos de energia renovável e infraestruturas, bem como em temas de regulação bancária e financeira e compliance, incluindo o acompanhamento de sociedades cotadas.

“A chegada de um advogado com a senioridade e experiência do Eduardo Crespo vai permitir consolidar a nossa equipa e continuar a crescer consistentemente, em linha com a estratégia definida pela Deloitte Legal Telles”, afirma o sócio e coordenador da área de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais Márcio Carreira Nobre.