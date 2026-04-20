Estado devolve mais 26,87 hectares aos proprietários expropriados da Herdade dos Machados

O Estado vai devolver mais uma parcela de terreno da Herdade dos Machados aos seus antigos proprietários, que foi expropriada pelos primeiros governos após o 25 de Abril de 1974. Depois dos 43,5 hectares devolvidos em 2023, somam-se agora mais 26,87 hectares.

“É aprovada a reversão (…) da área total de 26,8712 ha, constituída pelos lotes 46-O, 56-O, 34-F e 71-F, que fazem parte integrante do prédio rústico denominado «Herdade dos Machados», com a área de 6101,0825 ha, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 1, da secção I a I 8, da freguesia de Santo Agostinho, atual União de Freguesias de Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador, concelho de Moura”, refere a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

Serão quatro os herdeiros a receber mais uma parcela de terreno desta herdade, que pertencia a Ermelinda Neves Bernardino Santos Jorge, neta do fundador da herdade criada no século XIX e um dos símbolos da reforma agrária. Isto porque Sandra Martinez Tristão Neves e Nuno Bernardo Martinez Tristão Neves são os herdeiros de Maria Isabel Martinez Fernandez Neves que também assinava o pedido de reversão da expropriação, mas que faleceu no decurso deste processo.

A Herdade dos Machados tem uma área de cerca de 6.101 hectares e faz parte do leque de terrenos que foram expropriados após o 25 de abril de 1974, quando vários trabalhadores ocuparam as terras sob o lema “a terra a quem a trabalha”. Estes lotes tinham sido nacionalizados em dezembro de 1975 e voltam agora às mãos dos antigos proprietários, sendo que a reversão da expropriação está a ser feita de forma gradual. Já em 2015 tinha sido decidida a devolução de 26 hectares da propriedade; em 2012 cerca de 200 hectares; em 2022 foram 77 hectares e em 2023 foram entregues aos antigos proprietários mais 43,5 hectares.

Estes 26,8 hectares foram arrendados pelo Estado a Brígida Francisca Palma Bexiga Mariano, mas a arrendatária não quer exercer o direito de compra a que tem direito por lei, e por isso é possível estão “reunidos os requisitos legais para a reversão” da nacionalização de mais estas quatro parcelas da propriedade, explica a portaria.