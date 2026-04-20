EUA começam a devolver 141 mil milhões em tarifas cobradas ilegalmente. Como vai funcionar?

⚡ ECO Fast A administração Trump iniciou o processo de devolução de 141 mil milhões de euros em taxas aduaneiras cobradas indevidamente, após um ano de resistência.

Mais de 330 mil empresas poderão solicitar reembolsos através de um novo portal digital, mas o processo é complexo e sujeito a erros.

Apesar da devolução, especialistas alertam que o protecionismo americano persiste, com novas tarifas já em vigor sob outra legislação contestada.

Mais de um ano após ter imposto taxas aduaneiras que o Supremo Tribunal considerou inconstitucionais, a administração Trump deu esta segunda-feira o primeiro passo para começar a devolver esse dinheiro, abrindo o portal digital que vai permitir a mais de 330 mil empresas norte-americanas reclamar a devolução de cerca de 141 mil milhões de euros (166 mil milhões de dólares) cobrados indevidamente.

Este será um dos maiores exercícios de reembolso fiscal da história dos EUA e tem tudo para ser, também, um dos mais complicados.

O processo, batizado de CAPE – Consolidated Administration and Processing of Entries, foi concebido pela Alfândega norte-americana (CBP) para agregar os pedidos de reembolso em lote, em vez de tratar cada envio individualmente, tornando o sistema mais célere do ponto de vista administrativo.

Donald Trump sempre resistiu a devolver o dinheiro. O secretário do Tesouro Scott Bessent chegou a chamar aos reembolsos “assistência social empresarial” e o próprio presidente descreveu-os como um “presente imerecido”.

A operação não é, porém, tão simples quanto parece. Os importadores terão de preencher declarações detalhadas com todos os produtos sobre os quais pagaram taxas. E qualquer erro de dados ou formatação pode resultar na rejeição imediata do pedido.

Mesmo que tudo corra bem, o reembolso só chegará entre 60 a 90 dias após a aprovação, refere a CNN, citando estimativas da CBP, e ainda assim apenas para uma parte dos pagamentos elegíveis nesta primeira fase.

Donald Trump sempre resistiu a devolver o dinheiro. O secretário do Tesouro Scott Bessent chegou a chamar aos reembolsos “assistência social empresarial” e o próprio presidente descreveu-os como um “presente imerecido”, num post na sua rede social em 27 de fevereiro. Só uma ordem judicial do Tribunal de Comércio Internacional obrigou a Casa Branca a avançar.

Contudo, o diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, referiu que a administração pode ainda tentar reduzir o valor total a devolver, invocando “autoridades alternativas” ao seu dispor, numa entrevista à Fox Business.

A batalha jurídica continua em várias frentes. Mais de 3 mil empresas instauraram ações judiciais contra a administração Trump para recuperar os valores pagos. A FedEx, que repassou diretamente as tarifas aos seus clientes, em vez de as absorver como custo operacional, comprometeu-se a reencaminhar os reembolsos para esses mesmos clientes assim que o dinheiro for recebido.

As tarifas tinham sido impostas pelo governo de Donald Trump ao abrigo da International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), uma lei pensada para emergências nacionais, e chegaram a gerar receitas recorde para o Tesouro norte-americano.

O Supremo Tribunal declarou-as ilegais a 20 de fevereiro, por entender que a Casa Branca tinha ultrapassado as prerrogativas constitucionais do Congresso. Ainda assim, os especialistas avisam que o fim destas tarifas específicas não significa o fim do protecionismo americano: a administração avançou de imediato com novos instrumentos tarifários ao abrigo de outra legislação, a Section 122, também já alvo de contestação judicial, deixando claro que as barreiras ao comércio chegaram para ficar.