Filipe Avides Moreira é o novo presidente da ASAP

A ASAP – Associação de Sociedades de Advogados de Portugal elegeu uma nova direção para o triénio 2026 – 2028, liderada por Filipe Avides Moreira, sócio da PLMJ, que vai substituir José Luís Moreira da Silva. Já Ana Pinelas Pinto, da Miranda Advogados, Domingos Cruz, da CCA Law Firm, Manuel Magalhães, da Sérvulo & Associados, e Miguel Torres, da Deloitte Legal Telles, assume o cargo de vice-presidentes.

“Depois de dois mandatos tão ricos liderados pelo José Luís Moreira da Silva, a quem dirijo uma justa e sincera palavra de reconhecimento e gratidão, o nosso projeto é de continuidade e assenta em prioridades muito claras: consolidar a agenda nacional da advocacia societária, reforçar a descentralização e a proximidade com as associadas e promover a formação em áreas complementares, mas críticas para a advocacia societária, como a liderança, a comunicação, a gestão de projeto e, claro, ferramentas de inteligência artificial. Com a dedicação dos novos órgãos e a colaboração ativa de todos os associados, só esperamos ter o engenho e a arte para cumprir esta ambição”, refere em comunicado Filipe Avides Moreira

A direção é ainda composta por David Coelho (PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados), Fernando Antas da Cunha (Antas da Cunha Ecija), Fernando Resina da Silva (VdA), Francisco Cortez (Morais Leitão), Rui Vaz Pereira (Cuatrecasas) e Teresa Brito Silva (Abreu Advogados) na qualidade de vogais.

Foi também eleita uma nova Assembleia Geral e Conselho Fiscal. A Assembleia é presidida por Nuno Pena (CMS Portugal), tem como vice-presidente António Moura Portugal (DLA Piper) e como secretário, José Luís Esquível (Esquível Advogados). Por fim, o Conselho Fiscal é presidido por Gonçalo Gama Lobo (Gama Lobo Xavier, Luis Teixeira e Melo e Associados), tem como vice-presidente Nuno Cerejeira Namora (Cerejeira Namora Marinho Falcão) e como vogal, João Carvalhinho (LeggiTeam).