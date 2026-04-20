Fnac Live regressa no final de maio aos Jardins da Torre de Belém

Este anúncio ocorre após a Fnac ter revelado na sexta-feira a sua nova linha de comunicação para 2026, com declinações do conceito “Desliga o telemóvel. Vai para a cama com um livro".
O Fnac Live está de volta no dia 30 de maio, nos jardins da Torre de Belém. A 14ª edição deste festival de entrada livre conta com dois palcos e um programa que reúne artistas consagrados e novas vozes, cruzando gerações, géneros e estilos musicais. É também a culminação do concurso Novos Talentos Fnac, cujos vencedores serão revelados.
“O Fnac Live é, acima de tudo, uma celebração da liberdade cultural. Liberdade para ouvir, para descobrir e para viver a música sem filtros e barreiras. É um festival que não se impõe, mas convida a estar, experienciar e viver a cultura na cidade. E essa é, para nós, a essência da experiência Fnac — cultura próxima, acessível e com impacto real”, afirma Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac.
A programação começa com a entrega de prémios Novos Talentos. A entrega é conduzida por Fernando Alvim e conta com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, presente também ao longo das atuações do Palco Principal.
Após esse momento, o Palco Principal vai contar com os artistas Carminho, Valter Lobo, Carolina Deslandes, assim como o projeto Deixem o Pimba em Paz e e Tozé Brito (De) Novo — com convidados como Benjamim, Selma Uamusse, Margarida Campelo e Tiago Bettencourt.
No Palco Repsol Novos Talentos apresentam-se quatro projetos destacados nos prémios Novos Talentos de 2025, nomeadamente Mateus Verde Bad Tomato, Inês Sousa e Must Be Blue.
“Desde 2018 que, em parceria com a Fnac, fazemos este caminho e apoiamos este festival. A parceria no Fnac Live faz parte da estratégia da companhia, numa aposta clara em novos territórios, com foco particular no apoio à cultura e à música. O Palco Repsol Novos Talentos vai dar voz e prémios a artistas emergentes que, para nós, é ainda um motivo de maior orgulho”, salienta Teresa Pape Alvim, responsável de marketing da Repsol Portuguesa.
O festival é coorganizado pela Câmara Municipal de Lisboa. A Repsol assume, uma vez mais, o papel de patrocinador oficial e parceiro energético. A Meo surge como parceiro tecnológico, a Dolce Gusto como café oficial e a Antena 3 e o Sapo como media partners oficiais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
{{ noCommentsLabel }}