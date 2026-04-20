Fundação Álcool e Sociedade salienta a importância do diálogo e do exemplo para prevenir o consumo de álcool entre os menores

A Fundação Álcool e Sociedade (FAS) destacou a importância da perseverança, da proximidade e do empenho de todos os intervenientes na criação de ambientes protetores para os jovens, com vista a prevenir o consumo de álcool por menores. Salientou que o acompanhamento e a responsabilidade são fundamentais na prevenção, assim como o estabelecimento de limites claros e coerentes, que funcionam como ferramentas educativas úteis.

O último Inquérito sobre o Consumo de Drogas no Ensino Secundário (ESTUDES 2025), apresentado pelo Ministério da Saúde e pela Delegação do Governo para o Plano Nacional sobre Drogas, registou uma diminuição na percentagem de jovens que referem ter consumido álcool, tanto em algum momento da sua vida como nos últimos 12 meses e no último mês. Embora estes dados apontem para uma evolução positiva, a fundação salientou que, apesar desta melhoria, a prevenção do consumo de álcool por menores continua a ser um desafio importante na sociedade espanhola.

Outro dos aspetos essenciais que cita é a comunicação aberta e sincera, uma vez que facilita o acesso a informação clara e contribui para a tomada de decisões mais informadas por parte dos adolescentes. Além disso, a entidade sublinha a necessidade de evitar mensagens contraditórias, garantindo a coerência no ambiente familiar e educativo.

Recordou que a educação emocional e as competências sociais também são consideradas fundamentais na prevenção, ajudando os jovens a lidar com a pressão do grupo, a identificar situações de risco e a estabelecer limites de forma assertiva. Da mesma forma, sublinhou a importância de promover alternativas de lazer saudáveis para os adolescentes, incentivando atividades em que o álcool não desempenhe um papel central.

A diretora de Relações Institucionais da Fundação Álcool e Sociedade, Silvia Jato, assinalou que «os dados refletem uma evolução positiva, mas também nos lembram que a prevenção continua a ser uma prioridade e que requer perseverança, proximidade e um compromisso partilhado entre famílias, professores, administrações e entidades sociais».

Através de iniciativas como o programa «Menores ni una Gota» (Menores, nem uma gota), ou de diferentes ações de sensibilização dirigidas às famílias e à comunidade educativa, como o documentário «Una Conversación Pendiente. Menores y Alcohol» (Uma conversa pendente. Menores e álcool), disponível no seu site e canais digitais, a Fundação afirma manter a sua aposta numa prevenção baseada em evidências, educação e sensibilização.