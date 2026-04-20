Fundação Cofares e a Fad Juventud unem-se para promover a saúde mental dos jovens e das suas famílias através da farmácia

A Fundação Cofares e a Fad Juventud assinaram um acordo de colaboração para abordar a saúde mental dos jovens e das suas famílias, tendo as farmácias como pontos-chave de apoio emocional e psicológico.

Na cerimónia de assinatura estiveram presentes Eduardo Pastor, presidente da Fundação Cofares, e José Ignacio Goirigolzarri, presidente da Fad Juventud. Ambos salientaram a relevância das farmácias no âmbito da saúde emocional, destacando a sua proximidade e confiança como pontos de contacto acessíveis para os jovens.

Eduardo Pastor sublinhou a importância das farmácias como o primeiro contacto de saúde para muitas pessoas. «A capilaridade, acessibilidade e proximidade da farmácia permitem-nos chegar onde outros profissionais de saúde não conseguem, o que é essencial para prestar apoio emocional», indicou. José Ignacio Goirigolzarri, por sua vez, destacou a necessidade de aproximar recursos acessíveis e confidenciais de locais quotidianos de confiança, como as farmácias, para que os jovens possam pedir ajuda quando precisarem.

No âmbito desta colaboração, as farmácias associadas à Cofares disponibilizarão materiais de apoio com códigos QR que ligarão os utilizadores ao Serviço de Informação e Orientação da Fad Juventud (SIOF), um serviço gratuito, confidencial e prestado por profissionais. Além disso, será lançado um site com recursos de bem-estar e apoio emocional.

De acordo com o Barómetro de Saúde e Bem-estar 2025 da Fad Juventud, mais de metade dos jovens em Espanha enfrentou problemas psicológicos no último ano, embora apenas um em cada quatro tenha procurado ajuda profissional. Esta colaboração coincide também com o 40.º aniversário da Fad Juventud e reforça o compromisso de ambas as organizações com o bem-estar dos jovens.