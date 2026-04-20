Governador do Banco de Portugal alerta para risco de estagnação na zona euro

O governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, alertou, em entrevista à Bloomberg, que o desempenho da zona euro, em torno de 1%, não é “satisfatório”, apontando que está perto da estagnação. “A economia europeia tem sido resiliente” antes do início da guerra, afirmou. “Mas quando uma economia como a zona euro continua a ter um desempenho em torno de 1%, não acho que isso seja satisfatório. Não é estagnação, mas está perto”, referiu.

Segundo Santos Pereira, o Banco Central Europeu (BCE) deve concentrar-se nos dados recebidos e estar preparado para responder a sinais de que os preços estão a descontrolar-se. O crescimento económico – apesar de ser baixo, cerca de 1% – era “resiliente” antes da crise, afirmou.

“Este conflito não começou há muito tempo – precisamos de ver nas próximas semanas como as coisas evoluem”, disse, em Washington. “Choques negativos de oferta como este geralmente levam a menos crescimento e mais inflação. E por isso, nenhum dos sintomas é bom.”

“Se os dados começarem a dizer-nos que temos problemas com preços significativamente mais altos e expectativas de inflação, teremos de agir. Caso contrário, temos de monitorizar e decidir”, referiu. O que importa é que o BCE analise os dados e esteja “pronto para agir com base neles”, afirmou.

Segundo Álvaro Santos Pereira, a economia da zona euro está atualmente algures entre a linha base do BCE e o seu cenário adverso. “Houve um impacto na economia europeia, mas não foi dramático”, disse ele. “Mas claro, tudo depende da dimensão do conflito e da sua duração.”