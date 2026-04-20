Governo reuniu-se com empresas de transportes para lançar passe intermodal “à escala nacional”

Já foram vendidas um milhão de unidades do Passe Ferroviário Verde desde que foi lançado em outubro de 2024. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, assinalou a marca na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, revelando que o Governo já se reuniu com as empresas de transportes para preparar o lançamento de um passe nacional intermodal.

“O Passe Verde Ferroviário foi um sucesso e estamos a trabalhar para, nos próximos meses, podermos apresentar uma solução de um passe intermodal, mas à escala nacional“, revelou Miguel Pinto Luz. “Ainda na semana passada reunimos as grandes empresas do setor dos transportes, do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passe que tenha caráter nacional”, acrescentou.

Esta não foi a única novidade deixada pelo ministro. A partir de maio será possível adicionar o Passe Ferroviário Verde à aplicação Gov.pt, que já permite ter no telemóvel o cartão do cidadão ou a carta de condução.

Lançado em 2024, o Passe Ferroviário Verde permite viajar por 20 euros durante 30 dias nos serviços Intercidades (mediante reserva prévia), Regionais, Urbanos de Coimbra e Urbanos de Lisboa e Porto (fora das áreas metropolitanas).

É bom que tenhamos hoje um problema positivo, que é termos mais pessoas a querer andar de comboio e não conseguirem. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas

Segundo Miguel Pinto Luz, no mês de março existiam 70 mil passes ativos, dos quais 84% foram registados através de meios digitais. Face à elevada procura e à inexistência, para já, de mais oferta, o ministro reconheceu que continuarão a existir “constrangimentos de capacidade”.

“É bom que tenhamos hoje um problema positivo, que é termos mais pessoas a querer andar de comboio e não conseguirem”, referiu o ministro, lembrando o plano de investimento de 1.800 milhões que trará 195 novas automotoras para os serviços urbanos, regionais, intercidades e alta velocidade.

Miguel Pinto Luz sublinhou, por outro lado, que a CP saiu do perímetro de consolidação do Estado porque “tem contas saudáveis”, acrescentado que o Passe Ferroviário Verde “trouxe mais receita para a CP, com um aumento de 100% no regional e 50% no intercidades”.