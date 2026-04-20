Grupo Vista Alegre constrói nova fábrica de 40 milhões em Ílhavo

A Ria Stone, empresa do grupo Vista Alegre especializada na produção de louça de mesa em grés, vai investir cerca de 40 milhões de euros na construção de uma segunda unidade fabril na Zona Industrial da Mota, em Ílhavo, prevendo a criação de mais uma centena de novos postos de trabalho na região.

Esta nova fábrica vai aumentar a capacidade de produção anual, a rondar 50 milhões de peças, num projeto que “inclui a construção de um edifício industrial com cerca de 27.000 metros quadrados, bem como a instalação de equipamentos tecnologicamente avançados, desenvolvidos especificamente para a empresa”.

A empresa participada pelo Grupo Visabeira e por Cristiano Ronaldo – o futebolista entrou como investidor no verão de 2024 ao comprar 10% da holding Vista Alegre Atlantis e ao ficar também com 30% do capital da subsidiária em Espanha – indica que “mais de 98% da produção será destinada à exportação, com principal enfoque na Europa do Sul, Europa Central, Escandinávia e Reino Unido”.

No mesmo comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo justifica este investimento fabril com a assinatura de um novo contrato com “uma empresa global de mobiliário e decoração para o lar”, válido até 2034 e que deverá gerar um volume de negócios acumulado acima dos 400 milhões de euros durante este período.

Questionada pelo ECO, fonte oficial da Ria Stone, que foi criada em 2012 após ganhar um concurso internacional da multinacional sueca IKEA para produzir este tipo de peças para o mercado europeu, recusou identificar o cliente.

Fernando Daniel Nunes, que substituiu Nuno Terras Marques na liderança da comissão executiva da Vista Alegre, salienta que a nova unidade, batizada como RIA III S – Smart, Sustainable and Social, “representa muito mais do que um investimento na produção: é a afirmação de uma visão virada para o futuro”.

Para o filho do fundador da Visabeira, “este projeto marca um momento importante na evolução da Ria Stone e reforça o compromisso do Grupo Vista Alegre com a inovação industrial, a sustentabilidade e o desenvolvimento económico do país”.

A nova unidade RIA III S – Smart, Sustainable and Social representa muito mais do que um investimento na produção: é a afirmação de uma visão virada para o futuro. Fernando Daniel Nunes Presidente da comissão executiva da Vista Alegre

Esta segunda fábrica da Ria Stone era uma aspiração antiga. No final de 2021, a Visabeira chegou a assinar um contrato de investimento com a AICEP, prevendo incentivos financeiros, mas que acabou por ser revogado ano e meio depois, tal como outro da Bondalti para duas unidades de cloro em Estarreja. Nessa altura, a Vista Alegre esclareceu ao ECO que se deveu a “diversos impedimentos burocráticos inultrapassáveis que impediram a aquisição do terreno onde deveria ser instalada a nova unidade fabril” em Ílhavo.

Nos primeiros nove meses do ano passado, em que viu os lucros caíram 33,8% para 2,5 milhões de euros, com o volume de negócios consolidado a avançar 6,8% para 103,6 milhões, as vendas de grés foram precisamente as que mais cresceram (15,1%) em termos homólogos. Acima das linhas de porcelana e faiança (4,3% e 2,6%, respetivamente), com a análise por segmentos de produto a mostrar uma quebra de 12,3% no cristal e vidro por causa do mercado global das bebidas premium.

Os mercados internacionais continuam a ser o principal motor da Vista Alegre, comprada em 2009 pelo grupo Visabeira e que é atualmente constituído por 16 empresas, controlando seis fábricas em Portugal e empregando perto de 2.400 funcionários. Entre janeiro e setembro, os dados mais recentes publicados pelo grupo, o negócio fora do país atingiu 76,7 milhões de euros, o que representou 74% do volume de negócios consolidado.