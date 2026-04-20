Hoje nas notícias: BES, sondagem e AHRESP

O capital próprio do BES “mau” passou de 10,88 mil milhões de euros em 2024 para 11,21 mil milhões em 2025. O primeiro-ministro considerou que o “país está melhor e os portugueses também” face à anterior governação socialista, mas 68% dos inquiridos no barómetro da Aximage não partilham dessa visão. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

“Buraco” deixado pelo Banco Espírito Santo supera 11 mil milhões de euros

Mais de uma década após a sua queda, aquilo que é hoje o Banco Espírito Santo, que ficou conhecido como BES “mau”, vai ficando com uma situação patrimonial mais deficitária. O ativo do BES até melhorou ligeiramente ao longo do ano passado, chegando aos 181 milhões de euros, sobretudo com o aumento do dinheiro depositado nos bancos, mas as suas responsabilidades perante terceiros subiram ainda mais, porque os juros das dívidas que ficaram por pagar a credores vão continuando a ser contabilizados. Face a uma evolução maior do passivo em relação ao ativo, o capital próprio, que corresponde à diferença entre ambos, passou de 10,88 mil milhões de euros em 2024 para 11,21 mil milhões em 2025, de acordo com o relatório e contas do último ano. Isto quer dizer que, utilizando todos os ativos existentes, ainda ficavam 11,21 mil milhões de euros por saldar.

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Sondagem: O país está melhor? Maioria discorda de Montenegro e acredita que a situação vai piorar

No início do mês, para assinalar os dois anos que leva enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro fez uma espécie de autoavaliação da sua governação até à data, comparando-os com os anteriores governos socialistas. “Há dois anos acabou um período em que o país teve demasiada teimosia ideológica a que corresponderam resultados demasiados escassos. Hoje o país está melhor e os portugueses também estão melhor”, afirmou então. No entanto, de acordo com o barómetro da Aximage, a visão do líder do Executivo não encontra respaldo na opinião dos portugueses: questionados sobre se concordam ou não com a ideia de que “hoje o país está melhor e os portugueses também estão melhor”, 68% dos inquiridos dizem discordar (40%) ou discordar totalmente (28%), contra 25% que dão razão a Montenegro, divididos entre os que concordam (23%) ou concordam totalmente (2%). Além disso, a maioria dos inquiridos neste barómetro (55%) acredita que a situação vai piorar.

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AHRESP: “Situação agravou-se. Estamos a pedir reforço do apoio a fundo perdido”

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lamenta que os apoios anunciados pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, na conferência dos 10 anos da “Conversa Capital”, em janeiro, ainda estejam na gaveta. A medida ainda “é para ser implementada”, revela a secretária-geral da AHRESP, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, sublinhando que “é muito urgente para criar tesouraria que as empresas precisam”. Ana Jacinto adiantou, simultaneamente, que está a ser pedido um reforço da componente a fundo perdido, atendendo ao agravamento da situação. “Desde que a medida foi negociada até hoje, a situação só piorou. Não sabemos quais os valores exatos. Queremos que seja disponibilizada o mais depressa possível, porque as empresas estão cada vez mais sacrificadas e sufocadas e não é possível continuarem a transferir estes custos para os consumidores”, realçou.

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Altice anula venda milionária de imóveis a arguido

A nova administração da Altice anulou a venda de dois imóveis, localizados em Lisboa, a uma empresa alegadamente controlada por Hernâni Vaz Antunes, um dos principais arguidos na ‘Operação Picoas’, por 5,5 milhões de euros. Os negócios foram anulados após aquele empresário e Armando Pereira, cofundador da Altice, terem sido detidos, em julho de 2023. O Ministério Público abriu um inquérito à anulação destes negócios — revelados num acórdão de março último do Tribunal da Relação de Lisboa –e ao consequente pagamento de mais de 3,89 milhões de euros que a PT Portugal SGPS, do grupo Altice, fez à Fhitoprecious, empresa que o Ministério Público alega ser controlada por Vaz Antunes. O processo foi aberto na sequência de o Novobanco, em respeito pelas regras da prevenção do branqueamento de capitais, ter comunicado a entrada desse dinheiro na conta bancária da Fhitoprecious.

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Falta de médicos deixa viaturas de emergência paradas durante dez mil horas

As 44 viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) registaram uma taxa de inoperacionalidade de 2,61% no ano passado, o equivalente a 10.080 horas, representando um crescimento de 32% face a 2024, ou seja, mais 2.427 horas. Olhando para o passado, os números são um retrocesso: entre 2017 e 2020, Portugal teve uma taxa inferior a 1% em quatro anos consecutivos, com uma tendência de subida até ao presente. “As VMER são tripuladas por equipas médicas dos hospitais onde estão integradas, sendo responsabilidade do hospital garantir a escala de recursos humanos afeta à viatura”, afirmou o INEM, justificando, assim, os números com a falta de tripulação, sobretudo médica. Outros fatores para o crescimento da taxa de inoperacionalidade das VMER são a manutenção, avarias e o tempo necessário para substituição de viaturas.

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