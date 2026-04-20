Impresa confirma processo de empresa do Panamá para travar entrada dos italianos MFE

A Impresa, que detém a SIC e o Expresso, avançou esta segunda-feira ter sido citada numa ação judicial da Tilway Management Inc., sociedade de direito panamiano, para impugnar as decisões da assembleia geral do passado 10 de março. Em cima da mesa dessa reunião magna, indica a Impresa em comunicado ao mercado, estiveram decisões que permitiram a entrada dos italianos MediaForEurope (MFE) no “capital social da Sociedade, bem como a eleição de três membros do Conselho de Administração”.

Para a Impresa, as “deliberações em causa são plenamente válidas e eficazes e irá analisar e contestar a referida ação pelos meios processuais adequados”, acrescenta na nota publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O ECO/+M tinha avançado em fevereiro que a Tilway – cujos beneficiários últimos não são públicos – já tinha entrado com uma ação em tribunal para anular o aumento de capital da Impresa, condição essencial para a entrada dos italianos MFE. Para travar este processo, a Impresa convocou uma nova assembleia geral, para 10 de março, para se voltar a votar o aumento de capital e também os novos representantes do MFE nos órgãos sociais.

Os italianos tornaram-se nessa assembleia geral o segundo maior acionista da Impresa, com 32,934%, depois da Impreger, com 33,738% –que tem como acionista maioritária a Balseger, por sua vez detida em partes iguais pelos cinco filhos de Francisco Pinto Balsemão. Os restantes acionistas, entre os quais a Tilway, têm 33,328%.