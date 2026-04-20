Inovação em Portugal esbarra na burocracia

Portugal já produz conhecimento, forma pessoas altamente qualificadas e tem casos de sucesso reconhecidos no ecossistema empreendedor, dentro e fora de fronteiras. Mas continua a tropeçar quando chega a hora de transformar ciência em crescimento económico. Foi esta a ideia que atravessou o painel “Quando a Inovação é uma Missão”, integrado na conferência Reposicionar Portugal: Talento, Liderança, Inovação, organizada em parceria pela Ordem dos Engenheiros – Região Sul e pela Associação de Interim Management (AIM).

Conhecedora do mundo académico e científico, mas também com experiência governativa, Elvira Fortunato assumiu a moderação e confessou que, depois de viagens recentes à Ásia, “regressei quase à pedra”, numa alusão à rapidez com que países como a China estão a avançar. “Não há inovação se não existir ciência”, sublinhou ao longo do evento. Para a investigadora e ex-ministra da Ciência, Tecnolgia e Ensino Superior, o país tem feito um trabalho sólido no plano científico, mas continua sem aproveitar devidamente a qualificação que sai das universidades e politécnicos.

Acho que nos falta um plano concreto. Porque não criar um Ministério da Inovação? Gil Azevedo Diretor Executivo da Unicorn Factory Lisboa

Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, defendeu que uma cidade inovadora não se constrói apenas com imagem internacional ou eventos mediáticos, como a Web Summit. O que faz a diferença, garantiu, é a combinação de “uma visão clara com ambição”, alinhamento entre os vários agentes e, acima de tudo, capacidade de execução. Se o evento fundado por Paddy Cosgrave teve um papel importante ao colocar Lisboa e Portugal no radar global, o especialista em empreendedorismo considera que o verdadeiro salto depende da ligação entre o poder político, empresas, investidores, universidades e redes internacionais para que “a inovação seja consequente e possa ter resultados”.

O impacto acontece essencialmente quando o esforço é liderado por empresas Ana Casaca Diretora de Inovação na Galp

“O impacto acontece essencialmente quando o esforço é liderado por empresas”, afirmou Ana Casaca, explicando que a Galp, onde é diretora de inovação, procurou separar atividade de impacto e reposicionou a sua estrutura para trabalhar em lógica colaborativa. “Não fazemos qualquer tipo de projeto sem ser em parceria”. Segundo a responsável, a direção de inovação tem mais de 150 milhões de euros em projetos de investigação e desenvolvimento em curso, trabalha com mais de 50 universidades nacionais e internacionais, mais de 50 startups e cerca de 1.224 investigadores. Ana Casaca acrescentou ainda que 30% das startups com que a empresa colabora acabam por assinar contrato com o grupo.

Maria Ribeiro Soares, fundadora e CEO da Immersiv Studios, levou a conversa para o terreno das tecnologias emergentes, onde tem desenvolvido atividade nos últimos anos. No caso da realidade aumentada, defendeu, o decisivo não é o efeito de novidade, mas a utilidade para o negócio. “Os decisores [das empresas] querem saber qual é que é o retorno que têm para a empresa”, disse. “A digitalização em Portugal não pode ser a chave móvel digital”, criticou, alertando para a necessidade de maior literacia tecnológica e de políticas mais alinhadas com o ritmo real da inovação.

Já Maria Luísa Aldim, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da Inovação, recorreu a um episódio concreto para ilustrar a distância entre o discurso e a prática. Ao chegar à autarquia, contou, entregaram-lhe “um conjunto de carimbos” para validar processos em papel, um sinal do peso burocrático no Estado com reflexo nas empresas. A inovação, defendeu, só faz sentido se estiver “verdadeiramente ao serviço das pessoas”, aproximando a tecnologia, gestão pública e resposta social. “Também no setor social, nós também queremos trazer um bocado de mindset empresarial para conseguir, de alguma maneira, melhorar a gestão”, acrescentou.

Pelo meio, ficou também uma ideia cara ao interim management: sem liderança com capacidade de execução, a inovação tende a ficar pelo diagnóstico. Esse diagnóstico, consideraram os oradores, está feito e resume-se essencialmente com a falta de decisão, visão de longo prazo e persistência da burocracia.

Ana Casaca sugere espaços de teste regulatório para acelerar o impacto da inovação, enquanto Gil Azevedo pediu um plano mais concreto – com metas – para a inovação nacional. A empreendedora Maria Ribeiro Soares acredita ser preciso ter maior presença pública e nos espaços de ensino de quem está na área tecnológica, e Maria Luísa Aldim defende ser preciso “mais planeamento”. “O tempo é fundamental”, rematou Elvira Fortunato, que lembra que, neste tema, Portugal continua a correr atrás do prejuízo.