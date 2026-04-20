LaLiga e o Ceseden colocam o desporto no centro do debate geopolítico internacional

O primeiro grande projeto conjunto no âmbito do seu acordo de colaboração, com o objetivo de analisar o papel do desporto no contexto internacional atual, com a participação de figuras de alto nível de instituições, da diplomacia, de especialistas em segurança e defesa e de líderes do ecossistema desportivo.

O seminário foi inaugurado pelo tenente-general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, diretor do Ceseden, e por Javier Tebas, presidente da LaLiga, que destacaram a importância de integrar a análise geopolítica na indústria do desporto face a um ambiente cada vez mais global e complexo. A conferência inaugural, a cargo do general de brigada Víctor Mario Bados, diretor do IEEE, centrou o debate na situação geopolítica atual e no seu impacto em diferentes setores estratégicos, incluindo o desportivo.

A primeira mesa redonda, intitulada «Desporto e geopolítica», reuniu figuras de alto nível como Juan Antonio Samaranch (primeiro vice-presidente do COI), Ignacio Cartagena (Casa do Rei), Federico Aznar (comandante da Marinha e Analista Principal do IEEE) e Javier Tebas, presidente da LaLiga, que analisaram o papel do desporto como instrumento de «soft power», a sua influência nas relações internacionais e o seu papel na construção de narrativas globais.

A segunda mesa redonda, «Mundial 2030: cooperação internacional, diplomacia multilateral e marca-país», centrou-se num dos grandes marcos do calendário desportivo global. Participaram nela representantes institucionais e do meio desportivo, como Ángel Losada (Embaixador de Espanha), Alberto Bárez (diretor-geral de competições da RFEF), Ignacio Fuente Cobo (coronel do Exército de Terra e analista principal do IEEE) e José Antonio Montero (diretor de Relações Institucionais da LaLiga), abordando o impacto do torneio em termos de cooperação internacional, posicionamento estratégico e legado. José Moya (diretor da LaLiga Business School) encerrou a jornada com as conclusões do seminário.

«A LaLiga é hoje muito mais do que uma competição: é uma plataforma global que atua como embaixadora da marca Espanha em todo o mundo, refletindo o nível, a profissionalização e a boa imagem do nosso futebol. Construímos uma posição de liderança internacional assente em pilares como a formação, o desenvolvimento do futebol de base, o controlo económico, a inovação e a adoção pioneira da IA. Este reconhecimento permite-nos impulsionar acordos e projetos com federações, clubes ou ligas de vários países, consolidando o desporto como uma ferramenta estratégica de influência e cooperação global», afirmou Javier Tebas, presidente da LaLiga.

«O desporto consolidou-se como um elemento relevante no âmbito internacional, com impacto na projeção externa dos países e na criação de espaços de cooperação, o que reforça a importância de o abordar também numa perspetiva estratégica», salientou o tenente-general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, diretor do Ceseden.

Esta iniciativa insere-se no compromisso da LaLiga Business School de oferecer uma formação ligada à realidade do setor e alinhada com os grandes desafios globais. O departamento educativo da LaLiga tem como missão formar os profissionais do futuro do desporto e do entretenimento através de uma educação prática, especializada e orientada para a profissionalização da indústria, com cursos e mestrados especializados concebidos por profissionais do setor. Além disso, mantém acordos com universidades internacionais e ministra formação a executivos de diferentes entidades e federações desportivas nos 5 continentes.

A LaLiga tem presença física em 35 países através da sua rede de delegados Global Network e 8 escritórios internacionais em países como a China, a África do Sul ou os EUA. Além disso, realizou mais de 1.000 projetos desportivos internacionais, incluindo consultorias e formações intensivas, na última década em mais de 60 países diferentes.

Por seu lado, o Centro Superior de Estudos da Defesa Nacional (Ceseden), através do Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos (IEEE), promove a análise, a investigação e a divulgação de conhecimento em matéria de segurança e defesa, contribuindo para o estudo dos contextos estratégicos e para o debate sobre os principais desafios globais a partir de uma perspetiva multidisciplinar.