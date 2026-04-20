Lazard vai preparar entrada em bolsa da Fidelidade
A seguradora portuguesa Fidelidade escolheu a Lazard, de entre várias consultoras internacionais, para acompanhar o processo de uma eventual oferta pública inicial (IPO).
A seguradora portuguesa Fidelidade selecionou a consultora norte-americana Lazard para acompanhar o processo de uma eventual oferta pública inicial (IPO), que deverá acontecer em 2027.
Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), que cita a Bloomberg, a escolha terá resultado de uma disputa entre várias consultoras internacionais.
Tal como o ECOseguros já tinha avançado, a maior seguradora portuguesa — controlada pela Fosun International — está a preparar a sua entrada em bolsa, com o objetivo de alcançar uma avaliação superior a três mil milhões de euros. Ainda assim, as negociações encontram-se numa fase inicial.
Os planos de IPO não são novos: já tinham sido equacionados em 2025, mas acabaram por ser adiados. A decisão surgiu após a Fidelidade ter desistido de colocar a Luz Saúde em bolsa em 2024, optando antes por vender uma participação minoritária do grupo hospitalar ao Macquarie Group.
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