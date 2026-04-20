Maioria dos portugueses discorda de Montenegro sobre situação económica do país e acredita que vai piorar

No início do mês, para assinalar os dois anos que leva enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro fez uma espécie de autoavaliação da sua governação até à data, comparando-a com a dos anteriores governos socialistas. “Há dois anos acabou um período em que o país teve demasiada teimosia ideológica a que corresponderam resultados demasiados escassos. Hoje o país está melhor e os portugueses também estão melhor”, afirmou então.

No entanto, de acordo com o barómetro da Aximage para o Diário de Notícias (acesso pago), a visão do líder do Executivo não encontra respaldo na opinião dos portugueses: questionados sobre se concordam ou não com a ideia de que “hoje o país está melhor e os portugueses também estão melhor”, 68% dos inquiridos dizem discordar (40%) ou discordar totalmente (28%), contra 25% que dão razão a Montenegro, divididos entre os que concordam (23%) ou concordam totalmente (2%). Nem entre os eleitores que votaram nos partidos da coligação governamental, nas legislativas de maio de 2025, há uma maioria que se reveja na análise do primeiro-ministro – são 49% os que discordam (40%) ou discordam totalmente (9%), enquanto 42% concordam (41%) ou concordam totalmente (1%).

O pessimismo dos portugueses estende-se às expectativas sobre a evolução da economia nacional. A maioria dos inquiridos no barómetro (55%), cujo trabalho de campo decorreu entre 10 e 15 de abril, acredita que a situação vai piorar, 30% estão convictos de que vai permanecer igual e apenas 8% veem, nesta altura, motivos para que a economia do país avance favoravelmente nos próximos tempos. Os eleitores da AD são os únicos que, na sua maioria, não temem um cenário pior no horizonte: 43% dizem que a evolução das contas vai manter-se igual, contra 37% que preveem uma degradação e 16% que esperam uma melhoria.