MFA Legal & Tech tem quatro novos sócios e associadas seniores

A MFA Legal & Tech promoveu quatro advogados da equipa de Direito Penal e Contraordenacional. Inês Almeida Costa e Rui Costa Pereira passam a integrar o colégio de sócios na qualidade de sócios contratados e Madalena Dias Parca e Raquel Goldschmidt assumem o cargo de associadas seniores.

“É com grande satisfação que anunciamos estas promoções que mais não são do que o justo reconhecimento pelo trabalho de excelência que tem vindo a ser desenvolvido por estes quatro advogados, apoiados por uma equipa verdadeiramente excecional. O nosso maior ativo são as pessoas. Estas promoções refletem o compromisso da MFA Legal & Tech em reconhecer e valorizar jovens talentos que, pela sua performance, compromisso e excelência técnica, se têm vindo a destacar e afirmar nas suas áreas de atuação“, revela em comunicado o managing partner Samuel Fernandes de Almeida.

O líder acrescenta ainda que a firma está “absolutamente” convicta que a valorização do talento mais sénior constituirá um “eixo estratégico” no projeto, contribuindo para o desenvolvimento de novas áreas de especialização e crescente interseção das áreas de prática com a tecnologia.

Rui Costa Pereira conta com uma vasta experiência em jurisdições estrangeiras de países de língua oficial portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo-Verde e Timor-Leste. Ao longo da sua carreira tem-se focado no contencioso penal, onde tem prestado serviços a clientes de vários setores de atividade. Antes de integrar a MFA Legal & Tech, trabalhou na Vieira de Almeida e na PLMJ.

Já Inês Almeida Costa desenvolve a sua atividade profissional, tanto na área da consultoria jurídica, como na área da resolução de litígios, tendo já participado em vários processos mediáticos. Antes de integrar a equipa, trabalhou na Vieira de Almeida e na PLMJ. Desempenhou ainda funções como membro do Gabinete do Provedor de Justiça português (2022 a 2023), onde esteve especialmente dedicada a temas de constitucionalidade e a temas relacionados com o sistema penitenciário português.

Na MFA desde 2023, Raquel Goldschmidt fez todo o seu percurso profissional no Departamento de Direito Criminal, Contraordenacional e Compliance da Morais Leitão. Por fim, Madalena Dias Parca transitou da Vieira de Almeida, em outubro de 2024. O seu percurso profissional tem sido vocacionado para o direito penal, bem como para o direito contraordenacional, tendo tido a oportunidade de intervir em processos criminais mediáticos, de elevada complexidade e colaborar frequentemente em processos contraordenacionais, em matérias de direito da concorrência, jogo online e práticas de publicidade em saúde.