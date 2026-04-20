Nos destaca-se como maior anunciante em mês de nova linha de comunicação

No acumulado dos primeiros três meses o Ediclube mantém-se como maior anunciante. Dentsu e VML lideram nas agências.

A Nos foi o maior anunciante do país em março, mês em que lançou a nova linha de comunicação. “Se é importante para ti, é importante para Nos”, diz agora a operadora, que a preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios — investiu 73,6 milhões de euros em publicidade.

O segundo maior anunciante de março, de acordo com o ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, foi a Nestlé, com 56,7 milhões, e na terceira posição surge a Meo, com 53,4 milhões.

Ediclube, McDonald’s, L’Oreal, Lidl, Unilever Fima, Modelo Continente e Procter & Gamble preenchem as restantes posições do ranking dos dez maiores anunciantes do mês de março.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, o mês foi liderado pela Arena, com 186,6 milhões de euros. A Wavemaker mantém a segunda posição, agora com 180,3 milhões de euros, e na terceira posição surge a Dentsu Media, a líder nos meses anteriores, com 177,1 milhões.

OMD, Initiative, Mindshare, Starcom MediaVest Group, Zenith, Havas Media e EssenceMedicom completam o top 10 das agências que movimentam o maior investimento.

Nas agências criativas, a primeira posição mantém-se com a VML, seguindo-se agora a Fuel e a Publicis Publicidade — que entretanto começou a operar como Leo –, que mantém o terceiro posto.

Havas Worldwide,McCann Erickson, Caetsu, TBWA, Nossa, Uzina e Pepper encerram o ranking das dez maiores agências criativas.

No acumulado dos três primeiros meses, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, seguindo-se a Nos e o Modelo Continente. Nas agências de meios as primeiras posições são ocupadas pela Denstu Media, Wavemaker e Arena e, nas criativas, a VML, Fuel e Publicis lideram o ranking.