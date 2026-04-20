Pedro Nuno Santos regressa ao lugar de deputado no Parlamento

Pedro Nuno Santos regressa esta quarta-feira ao Parlamento, avançou o Diário de Notícias e o Expresso e confirmou o ECO junto do próprio. O ex-secretário-geral do PS, que se demitiu do cargo após a hecatombe eleitoral das legislativas de 2025, vai, assim, retomar o lugar de deputado para o qual foi eleito, após seis meses de mandato suspenso.

De lembrar que o ex-líder socialista tinha suspendido o mandato de deputado em 24 de outubro de 2025, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). O pedido teve a duração de 180 dias e foi justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

Pedro Nuno Santos tem mantido, desde então, uma presença discreta nos momentos de convívio e articulação interna do Partido Socialista. Essa reserva estendeu-se também às redes sociais, onde tem surgido apenas de forma esporádica. Ainda assim, basta a sua presença no Parlamento – sem necessidade de qualquer formalidade prévia – para retomar plenamente o mandato a que tem direito, o que vai acontecer já “esta quarta-feira”, indicou Pedro Nuno Santos ao ECO.

Seis meses é o prazo máximo de suspensão de mandato. Pedro Nuno Santos tinha duas hipóteses ou renunciava ao cargo ou voltava ao lugar de parlamentar, tendo optado por esta última escolha.

Ao longo destes seis meses, o antigo ministro e ex-secretário-geral do PS foi substituído pela deputada Lia Ferreira.

Depois do desaire eleitoral das legislativas de maio de 2025, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite eleitoral. Depois de avaliar se iria manter-se como deputado, o ex-líder do PS adiantou, no início de junho, que “para já” iria assumir o seu lugar na bancada parlamentar. Mas depois acabou por pedir a suspensão do mandato.