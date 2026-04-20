Ataque ao Irão

Direto Petróleo sobe mais de 5% com receios de fim do cessar-fogo entre EUA e Irão

  • ECO
  • 7:39

Aumentam os receios de que o cessar-fogo não seja respeitado depois de os EUA terem apreendido um navio de carga iraniano que tentou ultrapassar o bloqueio. O Irão prometeu retaliar.

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