Ataque ao Irão

“Portugal e Espanha convergem no essencial: o mundo precisa de paz”, diz Presidente da República

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António José Seguro, durante a primeira visita oficial enquanto Chefe de Estado, disse que Portugal e Espanha "têm convergência total" para a reabertura do Estreito de Ormuz.

O Presidente da República, António José Seguro, afirmou esta segunda-feira, a partir de Madrid, que “Portugal e Espanha convergem no essencial: o mundo precisa de paz”.

“Há demasiado sofrimento e os dois Estados estão firmemente dispostos a colaborar em todas as iniciativas que promovam o cessar-fogo onde há guerra e a paz duradoura”, começou por dizer o Chefe de Estado, em declarações aos jornalistas, após uma reunião no Palácio da Moncloa com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

“Há convergência total para que o estreito de Ormuz se abra. Precisamos dessa abertura para garantir que os bens alimentares cheguem a quem precisa, os fertilizantes cheguem aos nossos campos e agricultura e a energia possa chegar de forma regular, como antes acontecia, para evitar a escalada de preços e o aumento do custo de vida”, referiu António José Seguro durante a sua primeira visita oficial enquanto Presidente da República.

Sem mencionar o conflito no Médio Oriente, o líder do Governo espanhol publicou na rede social X um agradecimento ao Presidente da República pela visita e garantiu que os dois países partilham “valores democráticos, ambição europeia e um compromisso firme com o multilateralismo”.

“Cooperação económica, conectividade e energia limpa para continuarmos a crescer juntos em ambos os lados da fronteira”, escreveu Pedro Sánchez.

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