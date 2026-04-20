Primeiro elétrico português carrega bateria para mudar as peças da mobilidade no Brasil, Japão, Itália e África

O BEN, o pequeno primeiro carro elétrico fabricado em Portugal, vai iniciar o seu processo de internacionalização para ajudar a construir, peça a peça, a mobilidade do futuro em quatro novos mercados. Arranque da expansão está previsto para o último trimestre de 2026, na Amazónia, no Brasil.

Desenvolvido no CEiiA, em Matosinhos, o e-car citadino com selo português, que já tem luz verde para circular em toda a Europa, desde 18 de dezembro, e que prevê iniciar a produção em larga escala este ano, quer unir “escolas e jovens de contextos culturais profundamente distintos em torno de um só desafio: como construir cidades mais sustentáveis, mais eficientes e mais humanas”.

Entre o último trimestre de 2026 e 2027, o BEN Builders, o programa que convida jovens, famílias e escolas a imaginar e construir, em peças LEGO, o futuro da mobilidade urbana a partir do carro criado em Matosinhos, chega à Amazónia (Brasil), Japão, Itália e um país africano, cujo nome ainda será divulgado, no próximo mês de setembro.

“A decisão surge na sequência da edição inaugural que, no passado fim de semana, em Matosinhos, superou todas as expectativas. Ao longo de dois dias, 10 equipas – nas categorias Friends, Family e School – apresentaram propostas concretas que foram muito além do exercício criativo: novos modelos de utilização partilhada, integrações inovadoras com serviços urbanos, conceitos alternativos de operação da mobilidade nas cidades“, adianta o CEiiA em comunicado.

Levar o BEN BUILDERS a quatro geografias é aceitar que as melhores ideias para as cidades de amanhã não nascem em laboratório – nascem das mãos de quem ainda não aprendeu a pensar dentro da caixa. O uso de LEGO, para além de permitir uma linguagem comum, transversal a culturas e a fronteiras, enquadra-se também com os valores sobre os quais abordamos os nossos desafios, a partir da imaginação, engenharizamos a criatividade para a construção de um mundo melhor. Helena Silva CTO do CEiiA

Segundo o centro de engenharia e desenvolvimento, “várias destas ideias estão já a ser analisadas pela equipa de engenharia do CEiiA para serem incorporadas no desenvolvimento futuro do BEN“.

“Levar o BEN BUILDERS a quatro geografias é aceitar que as melhores ideias para as cidades de amanhã não nascem em laboratório – nascem das mãos de quem ainda não aprendeu a pensar dentro da caixa. O uso de LEGO, para além de permitir uma linguagem comum, transversal a culturas e a fronteiras, enquadra-se também com os valores sobre os quais abordamos os nossos desafios, a partir da imaginação, engenharizamos a criatividade para a construção de um mundo melhor”, afirma Helena Silva, CTO do CEiiA, citada no comunicado.

O arranque da expansão está previsto para o último trimestre de 2026, na Amazónia, com foco nos desafios da sustentabilidade no estado brasileiro do Pará. Seguem‑se, no primeiro trimestre de 2027, as edições do Japão e de Itália, “que é também um dos sites europeus escolhidos para produção do BEN”. A quarta edição, em solo africano, encerrará este primeiro ciclo global, com o país anfitrião a ser anunciado até ao final de setembro.

“Em cada geografia, o CEiiA replicará o modelo testado em Matosinhos: envolver escolas locais desafiando os alunos a imaginar e a construir, usando peças LEGO, objetos que contribuam para a sustentabilidade das suas cidades, tendo o BEN como caso de estudo”, explica a nota enviada à imprensa. “À semelhança do que aconteceu agora em Portugal, as melhores propostas de cada país – selecionadas pelo impacto real e pela viabilidade – poderão ver as suas ideias integradas em futuras evoluções do veículo”.

No total, as quatro edições de 2026 e 2027 deverão envolver mais de uma centena de jovens e várias dezenas de escolas em quatro continentes, “transformando o BEN BUILDERS na maior iniciativa global de inovação urbana protagonizada pelas novas gerações, com raiz em Portugal”.

Pequeno, acessível e sustentável, o carro é um dos produtos desenvolvidos pela Be.Neutral, uma Agenda Mobilizadora e Verde para a Inovação Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta agenda é liderada pela NOS e envolve 40 parceiros, entre os quais o CEiiA e cidades do Norte de Portugal, com destaque para Guimarães, que será a capital verde europeia em 2026. E é precisamente o CeiiA que irá comercializar estes carros, através da BEN4US, a empresa criada com o objetivo de industrializar o BEN e disponibilizá-lo no mercado através dos serviços de mobilidade a ele associados.