Restaurantes tradicionais acusam Santos Pereira de “distorcer leitura” sobre crise no setor. Situação é “aflitiva”

Os restaurantes consideram que os alertas deixados pelo governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, sobre a restauração pecam por analisar o setor todo sob o mesmo prisma, quando existem realidades diferentes entre estabelecimentos tradicionais, de supermercado e cadeias de comida rápida.

A Pro.var – Associação Nacional de Restaurantes defende que são necessários novos apoios, mas devem ter critérios para garantir que o dinheiro chega a quem viu os custos de contexto aumentarem, mas não tem escala, como os restaurantes inseridos em supermercados ou centros comerciais.

“O governador [do BdP] fala um bocadinho de forma genérica, incluindo toda a restauração de fast food e de supermercados, que é a nova tendência. Tudo junto distorce a leitura. Do nosso ponto de vista, o que está a acontecer no terreno é que os restaurantes tradicionais, os que fazem a comida ao momento, estão em extrema dificuldade. É disso que estamos a falar”, afirma ao ECO o presidente da Pro.var, Daniel Serra.

Segundo a associação de restaurantes, são “as grandes cadeias as que mais se defendem nesta altura” de crise e até “acabam por conseguir produzir de forma mais competitiva”, enquanto os “restaurantes tradicionais estão numa situação aflitiva”.

“Se realmente o país, o Governo e o turismo acharem que essa restauração não faz falta, deixem-se estar como estão. O nosso grito de alerta tem a ver justamente com o desaparecimento da restauração tradicional, que está a acontecer”, alertou Daniel Serra, após as publicações de Álvaro Santos Pereira nas redes sociais nas quais questiona a existência de uma crise na restauração recorrendo à análise de vários indicadores estatísticos que mostram uma evolução positiva do setor. “Nos últimos anos, o setor da restauração cresceu bastante, graças à expansão do turismo e aumento do consumo. Desde 2019, a restauração cresceu 69% em termos nominais e 25% em termos reais”, assinala o governador do Banco de Portugal.

No período do Covid, os apoios que vieram não foram suficientes para responder às perdas e, neste momento, as empresas estão em alto stress e dificuldade e precisam dos apoios. Presidente da Pro.var - Associação Nacional de Restaurantes Daniel Serra

Daniel Serra defende que os “apoios são importantes e têm que ser direcionados para as micro e pequenas empresas”, que mais sofrem com a crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente. No entanto, o líder da Pro.var acredita que a medida mais eficaz para melhorar a tesouraria destas empresas seria a redução da carga fiscal.

“O que nós temos vindo a pedir tem sido mais numa perspetiva de regular o setor e reduzir impostos, nomeadamente o IVA da restauração, do que propriamente estar à procura de apoios pontuais, mas isso não foi feito”, lembrou.

As declarações surgem depois de a secretária-geral da AHRESP, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, ter dito que “é muito urgente para criar tesouraria que as empresas precisam” e o governador do BdP ter expressado uma opinião diferente, dado que o setor da restauração terá crescido nos últimos anos graças à expansão do turismo e ao aumento do consumo.