“Sente na Pele” junta Bernardo Silva e La Roche-Posay

O internacional português Bernardo Silva é o novo embaixador e rosto da campanha digital da La Roche-Posay. A campanha “Sente na Pele” foi desenvolvida pela WYcreative.

A marca de cuidados dermatológicos La Roche-Posay anunciou Bernardo Silva como novo embaixador em Portugal para 2026. No âmbito desta parceria, o internacional português será o rosto da gama Anthelios UV Sports. Simultaneamente, a marca lançou uma campanha digital assente no conceito “Sente na Pele”, que conta com a presença do jogador de futebol.

“Juntarmo-nos a alguém como o Bernardo Silva permite-nos reforçar uma mensagem essencial. A proteção da pele não é opcional, independentemente do estilo de vida. Mesmo em contextos de elevada exigência física, é possível — e necessário — cuidar da pele de forma consistente e eficaz”, afirma João Encarnação, market director de L’Oréal Dermatological Beauty Portugal.

A campanha desenvolvida pela WYcreative e com produção da Many Takes nasce num contexto em que os consumidores estão mais informados, exigentes e expostos a múltiplas mensagens. Nesse sentido, ” já não basta prometer resultados, é necessário fazê-los sentir“, explica a agência, em comunicado. “Sente na Pele” surge assim como um conceito de duplo significado, que quer cruzar “a dimensão física da eficácia dos produtos com a dimensão emocional da experiência humana“.

Através de uma narrativa contínua composta por vários conteúdos digitais, a campanha convida o público a entrar literalmente na pele de Bernardo Silva, recorrendo a uma linguagem visual digital-first, em ponto de vista (POV). “Esta abordagem permite traduzir, de forma sensorial, os desafios reais a que a pele está sujeita no dia a dia”, explica a WYCreative.

A agência revela ainda que a campanha “gerou uma forte onda de engagement orgânico, impulsionada pela participação espontânea de vários jogadores profissionais de futebol, que interagiram diretamente com o conteúdo através de comentários, partilhas e reações”.

“Queríamos tirar a marca do território da publicidade e levá-la para dentro da cultura real das pessoas. Quando isso acontece, a comunicação deixa de ser uma mensagem e passa a ser uma conversa“, reforça o diretor criativo, Tiago Varino.