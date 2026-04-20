Siemens quer eliminar travões à inteligência artificial industrial na Europa

A gigante industrial alemã Siemens apelou esta segunda-feira para reformas para simplificar as regras e acelerar o uso da inteligência artificial (IA) industrial na Europa, na qual está a investir massivamente, alertando que a região está a ficar para trás nesta área.

“Se quisermos ser líderes na área da IA industrial, precisamos de fazer melhorias significativas. Caso contrário, o progresso e o crescimento ocorrerão noutros locais — e a nossa dependência aumentará”, disse um porta-voz da empresa à AFP no dia de abertura da tradicional Feira de Hanôver, no norte da Alemanha, um dos principais eventos mundiais do setor.

O principal risco de complexidade reside na “aplicação”, com “requisitos adicionais de IA”, o que levaria a “verificações duplas, requisitos contraditórios e burocracia desnecessária — sem criar melhor proteção”, segundo a fonte.

Os comentários ecoaram os do presidente executivo da Siemens, Roland Busch, que disse à Bloomberg que daria prioridade aos seus investimentos em IA nos Estados Unidos e na China se a União Europeia não relaxasse as suas regulamentações, que considerou restritivas.

Em particular, defendeu que o regulamento europeu sobre IA e a lei dos dados “falham” ao tratar a IA industrial como aplicações para consumidores. “Não posso explicar aos meus acionistas porque estou a investir dinheiro em áreas que já estão sujeitas a regras setoriais específicas”, acrescentou.

O Regulamento das Máquinas da União Europeia, que já foi adotado, seria suficiente por si só como um “quadro de referência legal”, pois já exige que os fabricantes de equipamentos industriais, como a Siemens, tenham em conta os riscos associados aos sistemas autónomos, explicou o porta-voz do grupo.

Na noite de domingo, o chanceler alemão, Friedrich Merz, assegurou que se esforçaria “por simplificar as regulamentações europeias da IA”. “Já não podemos continuar assim”, acrescentou.