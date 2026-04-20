Susana Albuquerque integra júri de Creative Data do Cannes Lions 2026

A presidente do Clube da Criatividade de Portugal integra pela terceira vez o júri do Cannes Lions 2026. É a única jurada portuguesa no festival.

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions já revelou os jurados da sua 73º edição, que ocorre entre 22 e 26 de junho. A presidente do Clube da Criatividade de Portugal e partner da Uzina, Susana Albuquerque irá avaliar os trabalhos na categoria “Creative Data”. A presidente dessa categoria é Anupriya Acharya, CEO do Publicis Groupe, South Asia. É a terceira vez que a criativa é jurada em Cannes.

O grupo deste ano inclui, pela primeira vez, a marca francesa de seguros Axa, após o seu sucesso em 2025, onde conquistou 13 Lions. Os juradores acolhe também uma “representação reforçada” de África, Pacífico, Médio Oriente e Norte de África (MENA) e América Latina (LATAM), incluindo, pela primeira vez, jurados da República Dominicana e da Venezuela, explica-se em comunicado.

“O impacto do Júri do Cannes Lions não pode ser subestimado. O tempo e a experiência dedicados a reconhecer trabalhos inovadores definem a referência criativa global para o ano que se segue e oferecem uma visão sobre o futuro da criatividade. Todos os anos, os nossos júris são selecionados meticulosamente para manter este padrão, e este ano não é exceção”, comentou Simon Cook, CEO do Lions.

“A composição dos júris deste ano reflete a evolução da criatividade — está a tornar-se mais interconectada, mais diversa e mais influente em todas as áreas dos negócios. Com mais mercados representados do que nunca e um número crescente de líderes de agências independentes e de marcas, o alinhamento deste ano garantirá que o trabalho seja julgado através de uma lente verdadeiramente global e contemporânea”, acrescentou, por sua vez, Marian Brannelly, diretora global de prémios do Lions.

O período de submissão dos trabalhos terminou a 9 de abril, com o “Creative Brand Lion” como principal novidade.