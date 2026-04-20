BRANDS' ECO Tax Compliance Summit 2026: Papel da IA e novas diretrizes europeias
A Tax Compliance Summit está de volta e a edição de 2026 vai abordar o impacto da IA e das novas diretrizes europeias. O evento vai decorrer no dia 13 de maio, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.
Num contexto cada vez mais digital, interligado e regulado, é crucial perceber o impacto das novas diretivas europeias e das iniciativas globais emergentes, bem como o papel crescente da inteligência artificial e da automatização nos processos de conformidade e auditoria. A compreensão destas mudanças torna-se essencial para organizações que querem antecipar riscos e transformar desafios regulatórios em oportunidades estratégicas.
Na terceira edição do Tax Compliance Summit, que acontece a 13 de maio, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa, especialistas internacionais, decisores, entidades reguladoras e líderes da indústria vão explorar estas transformações e oferecer uma visão estratégica, que visa preparar as organizações a antecipar desafios e a transformar novas exigências regulatórias em oportunidades estratégicas.
O evento conta com vários painéis de debate que trarão insights sobre como alinhar tecnologia, regulamentação e processos internos de forma eficiente. Além disso, a Tax Compliance Summit 2026 vai também proporcionar oportunidades de networking, já que os participantes vão poder analisar casos concretos, partilhar soluções inovadoras e construir estratégias que garantam vantagem competitiva num mercado em constante evolução.
PROGRAMA
8h30 Check-in & Welcome Coffee
9h10 Nota de Boas-Vindas
Rui Fontoura | Managing Director Europe, Sovos
9h20 Sessão de Abertura
Cláudia Reis Duarte | Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Ministério das Finanças
9h35 O Estado da Conformidade Fiscal em 2026
Christiaan Van der Valk | General Manager, Indirect TaxTech & VP Regulatory, Sovos
Anna Nordén | Principal, Regulatory Affairs, Sovos
9h55 Billentis Trend Radar Report 2026
Marcus Laube | Owner & CEO, Billentis
10h10 Painel de Discussão | ViDA na Prática: Fatura Eletrónica e e-Reporting – Da Política à Implementação
Eva Mihalova | Ministry of Finance of the Slovak Republic
Salvatore Stanziale | Co-Coordinator, Italian Forum on e-Invoicing & eProcurement, Ministry of Economy and Finance of Italy
Celina Ruiz | Coordinadora de Área en la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo, Ministry of Finance, Spain
Anne Dullea | Principal Officer; VAT Policy and Legislation Branch, Indirect Taxes Policy and Legislation Division, Revenue Irish Tax and Customs
Moderação: Anna Nórden | Principal, Regulatory Affairs, Sovos
10h50 Coffee Break
11h20 Reforma Digital do Estado: Impacto e Oportunidades no Ecossistema Fiscal
Susana Caetano | Director / Indirect Tax (VAT, Customs and Excise), PwC
11h35 Mudanças Estruturais nos Principais Mercados
Cyrille Sautereau | President of the French National Forum for E-invoicing – Chair of the French Standardization Commission on e-invoicing, AFNOR
Vinicius de Freitas | Tax Auditor; CIAT – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
Richard Luthardt | Vice-President, VeR (Verband elektronische Rechnung) – Association for Electronic Invoicing
Moderação: Christiaan Van der Valk | General Manager, Indirect TaxTech & VP Regulatory, Sovos
12h05 AI na Função Fiscal e Financeira
Ana Roldão | Associate Partner Tax Innovation, KPMG
Sofia Tomaz | Manager, KPMG
12h20 Painel de Discussão | O papel das Autoridades Tributárias na era da IA
Cláudia Dias | Diretora de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
Nico Sciberras | Director (Indirect Taxation), Legal, Technical and International Affairs, Malta Tax and Customs Administration
Apostolos Kotzinos | Head of Audit Procedures Directorate, Independent Authority for Public Revenue
Moderação: Aleksandra Bal | Global Tax Team Manager, Stripe
13h00 Almoço & Networking
14h00 IA Aplicada à Conformidade Fiscal: Da Automação à Explicabilidade
Valter Pinho | Solution Principal, Sovos
14h15 Tax Departments in the Age of AI: From Automation to Decision Intelligence
André Vasconcelos | Partner, Deloitte
14h30 Painel de Discussão | IA aplicada à função fiscal: casos reais
Joni Marques | Head of Tax, MC Sonae
Frederica Pinto | Head of Tax, Zagope Group
Antonieta Moura | Head of Tax, Salvador Caetano
Manuela Cordeiro | Head of Tax & Accounting, NOS
Moderação: Mariana Bandeira | Jornalista do Eco
15h05 Desbloquear o Futuro: O Poder Transformador da IA na Faturação Eletrónica
Aida Cavalera | Researcher at Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano
15h20 Coffee Break
15h40 Crossfire | Academia vs. Mundo Real
Carlos Lobo | Founding Partner, Lobo, Carmona & Associados – Sociedade de Advogados
Rita Calçada Pires | NOVA School of Law e Diretora do NOVA Tax Research Lab
Moderação: Mariana Bandeira | Jornalista do Eco
16h00 The New Tax Operating Model: Centralization, Automation and Global Visibility
Ricardo Correia | Partner, EY
16h15 Painel de Discussão | Desafios fiscais globais e oportunidades de competitividade
André Teixeira | Sr Manager Digital Compliance Solutions, Adidas
Pedro Fino | CFO, Grupo Pestana
João Leitão | Head of Tax, Grupo Brisa
Mafalda Vasconcelos | Accounting & Tax Executive Director, EDP
Moderação: Mariana Bandeira | Jornalista do Eco
16h50 Key Takeaways & Encerramento
Rui Fontoura | Managing Director Europe, Sovos
17h00 Networking Cocktail
