Thales Alenia Space, Airbus e Radmor vão construir satélite para defesa da Polónia
O satélite, que envolve a Thales Alenia Space, a Airbus e a polaca Radmus, integra a iniciativa "Readiness 2030" da Comissão Europeia.
Um consórcio de empresas europeias do setor de defesa e espaço vão desenvolver um satélite para telecomunicações seguras para o ministério da Defesa polaco, contribuindo para a soberania espacial do país da União Europeia. O satélite, que envolve a Thales Alenia Space, a Airbus e a polaca Radmus, integra a iniciativa “Readiness 2030” da Comissão Europeia.
“Este projeto de satélite geoestacionário incorporará os mais altos padrões de resiliência, cibersegurança e tecnologias anti-interferência, refletindo nosso compromisso com o fortalecimento da soberania da defesa europeia. Juntamente com a Airbus Defence and Space e a Radmor, estamos a fornecer às forças armadas da Polónia uma solução robusta e completa que atende aos desafios do complexo ambiente de segurança atual”, diz Hervé Derrey, CEO da Thales Alenia Space, joint venture da Thales (67%) e Leonardo (33%), citado em comunicado.
O satélite geoestacionário, que visa tornar as comunicações das forças armadas polacas mais resilientes, integra a iniciativa de Bruxelas “Readiness 2030”. Os três parceiros irão combinar o seu know-how em termos de comunicações militares, controlo de missão, design de plataformas de satélite e industrialização, bem como infraestruturas e cibersegurança seguras, pode ler-se em comunicado.
“Esta parceria representa a essência da colaboração europeia: a parceria além-fronteiras em prol da inovação e da competitividade industrial para um mundo mais conectado e seguro. Este é também mais um capítulo na parceria de décadas da Airbus com as forças armadas e a indústria polacas”, refere Alain Fauré, head of Space Systems da Airbus Defence and Space.
Do consórcio faz ainda parte a Radmor, unidade do WB GROUP, o maior grupo de defesa privado polaco. “O campo de batalha atual já está intimamente integrado à infraestrutura espacial; portanto, estender as competências da Radmor para comunicações via satélite garante conectividade contínua, segura e resiliente em todos os domínios operacionais”, diz Bartłomiej Zając, CEO da Radmor, citado em comunicado.
