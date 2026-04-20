Torre Mohammed VI integra-se na linha do horizonte de Rabat como um ícone da modernidade marroquina

A Torre Mohammed VI, um dos arranha-céus mais altos de África, foi inaugurada em Rabat, a capital de Marrocos, pelo príncipe herdeiro Moulay Hassan, em representação do rei Mohammed VI, tornando-se o novo ícone da modernidade marroquina e destacando-se na linha do horizonte tanto de Rabat como da sua cidade irmã, a histórica Salé.

A sua construção foi impulsionada pelo empresário Othman Benjelloun, presidente do O Capital Group, um dos principais atores económicos do país, e promovida pela sua filial O Tower. A torre é o resultado de quase oito anos de construção e insere-se no desenvolvimento estratégico do vale do rio Bouregreg, entre Rabat e Salé, num enclave próximo da foz deste rio no Atlântico.

O conceito arquitetónico nasce de uma experiência pessoal de Othman Benjelloun, convidado pela NASA em 1969 para assistir a uma simulação prévia ao lançamento da Apollo 12, o que deu origem a um projeto que evoca a silhueta de um foguetão na sua plataforma de lançamento.

Com 55 andares e uma área de mais de 102 800 m², o edifício alberga um complexo de uso misto que inclui escritórios, habitações de luxo, espaços de exposição e um miradouro. Inclui ainda restaurantes, entre os quais a Brasserie Magnolia, do chef Lahcen Hafid, e, a partir do 29.º andar, um hotel de luxo da marca Waldorf Astoria, com uma proposta gastronómica assinada por Alain Ducasse.

A construção foi executada pelo consórcio formado pela empresa belga BESIX, responsável por projetos como o Burj Khalifa do Dubai, e pela empresa marroquina TGCC. No plano técnico, o arranha-céus incorpora soluções orientadas para a eficiência energética, como uma fachada com cerca de 3.900 metros quadrados de painéis fotovoltaicos.

Por sua vez, o design de interiores foi desenvolvido pelo francês Pierre-Yves Rochon e combina materiais nobres com o artesanato tradicional marroquino. O projeto inclui também uma componente cultural, com cerca de 7.000 obras de mais de 140 artistas, bem como espaços dedicados à divulgação do património, como um observatório com experiências de realidade aumentada sobre Rabat e Salé.

A Torre Mohammed VI ergue-se como peça-chave do projeto de desenvolvimento do vale do Bouregreg, entre o Grande Teatro Real e a linha de alta velocidade Al Boraq, consolidando-se como um novo ícone urbano e uma referência arquitetónica de Marrocos.