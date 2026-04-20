Vestige Collection inaugura a sua quarta temporada em Menorca com três hotéis e uma villa de luxo

Nesta nova temporada, a Vestige Collection reforça a sua presença em Menorca com a abertura do Binidufá, o seu terceiro hotel na ilha, que se junta à sua coleção de propriedades de luxo que oferecem experiências únicas. Este hotel boutique, situado no norte mais selvagem de Menorca, partilha uma propriedade de 800 hectares com a sua propriedade irmã, Son Ermità. O Binidufà dispõe de 11 quartos e suites com um estilo tradicional e um toque contemporâneo, e oferece aos viajantes um espaço de conforto e tranquilidade, com acesso a vistas impressionantes e a possibilidade de desfrutar de diversas atividades, tanto dentro como fora da propriedade.

Um dos elementos-chave do Binidufà é o seu restaurante Mesura, de inspiração maioritariamente vegetariana, com menus que celebram a riqueza gastronómica de Menorca, nos quais o protagonismo cabe aos legumes, ervas aromáticas e cereais cultivados localmente, bem como aos laticínios e ovos provenientes de quintas próximas.

O Son Ermità, por sua vez, dá as boas-vindas à sua segunda temporada com uma abordagem mais íntima e exclusiva. Com uma arquitetura neoclássica do século XVIII, o hotel de 10 quartos e suites foi restaurado respeitando a sua essência histórica e complementado com um design de interiores moderno que proporciona uma atmosfera perfeita para o descanso e o desligamento. Os hóspedes podem desfrutar de um ambiente de relaxamento no coração de Menorca, bem como de um dos melhores pores-do-sol da ilha, rodeados por uma paisagem impressionante.

Embora sejam dois hotéis, o Son Ermità e o Binidufà funcionam como um só. Os hóspedes podem circular livremente entre ambas as propriedades, separadas por um antigo bosque «encantado» que abriga vida selvagem, e que partilham instalações, restaurantes, espaços de descanso e acesso a três enseadas na costa selvagem e escarpada do norte da ilha.

Por sua vez, o Son Vell, o emblemático e primeiro hotel da marca, inaugura a sua quarta temporada na ilha, mantendo a sua proposta de luxo descontraído. Situado numa propriedade de 180 hectares a 20 minutos de Ciudadela, o Son Vell dispõe de 33 quartos e suites, e continua a ser uma referência com a sua oferta gastronómica requintada e uma variedade de atividades que incluem passeios a cavalo, passeios de barco e provas de vinho, tudo num ambiente natural inigualável.

Além disso, no seu restaurante Vermell, o Son Vell acolherá, no próximo dia 21 de maio, um evento gastronómico único, no qual Joan Bagur, o chef executivo da Vestige Collection, dará as boas-vindas ao chef com estrela Michelin Víctor Lidón, para oferecer um menu de degustação a quatro mãos intitulado «Cozinha da memória», que celebra sabores e pratos que evocam as tradições culinárias da ilha.

Para além da sua oferta de hotéis boutique, a Vestige oferece aos seus clientes villas de luxo exclusivas, como a Santa Ana, situada a poucos minutos a pé das enseadas de Macarella e Macarelleta. A Santa Ana dispõe de seis suites e espaços comuns elegantes que permitem desfrutar de privacidade e tranquilidade num ambiente único. Este refúgio é ideal para famílias ou grupos de amigos que procuram um retiro exclusivo, com experiências que vão desde passeios a cavalo a excursões de barco, tudo num ambiente de luxo descontraído.

Cada uma destas propriedades foi restaurada e reabilitada, combinando o respeito pelo seu legado histórico com as comodidades do presente. Com a abertura desta nova temporada, a Vestige Collection reafirma a sua liderança no setor do turismo de luxo, oferecendo experiências incomparáveis em alguns dos destinos mais exclusivos das Ilhas Baleares.