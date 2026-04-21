5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, a ministra Rosário Palma Ramalho fará a intervenção inicial na Conferência Anual do Trabalho, organizada pelo ECO, representantes do Banco de Portugal vão ser ouvidos na Assembleia da República e o INE publicará novos dados sobre os juros do crédito à habitação.

Palma Ramalho na 3.ª Conferência Anual do Trabalho

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, vai abrir a 3ª Conferência Anual do Trabalho, organizada pelo ECO. O evento, em parceria com a Gi Group Holding, será um espaço de reflexão e debate sobre os desafios atuais e futuros do trabalho, juntando decisores políticos, representantes empresariais e parceiros sociais. Consulte o programa completo aqui.

Juros da casa após ataque ao Irão

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicará, às 11h00, dados sobre as taxas de juro implícitas no crédito à habitação em março. É a primeira vez que se ficará a conhecer o impacto do conflito no Médio Oriente nos juros das casas em Portugal. Em fevereiro, a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu 3,2 pontos base para 3,079%.

Governo e partidos reúnem-se sobre lei do Tribunal de Contas

Os ministros Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Amorim, reúnem-se com grupos parlamentares (Chega, PS, PSD e CDS-PP, PCP e Livre) e os deputados únicos Inês de Sousa Real (PAN), Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda) e Filipe Sousa (JPP) a propósito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (TdC). O Governo recebe os parlamentares após ter aprovado a dispensa de visto prévio do TdC para contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros.

Banco de Portugal no Parlamento

Na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública haverá uma audição do Banco de Portugal no âmbito do requerimento do grupo parlamentar do PSD sobre as medidas de apoio às intempéries. Serão ouvidos a vice-governadora Clara Raposo, o diretor-adjunto do Departamento de Supervisão Comportamental, Pedro Dias, e o diretor-adjunto do Departamento de Estabilidade Financeira, José Rosas.

Emprego jovem na UE

O Eurostat divulga estatísticas sobre os jovens empreendedores e o emprego juvenil, em 2024, na União Europeia. Além dos dados sobre a juventude europeia que trabalha e cria empresas, o organismo vai ainda publicar informação nova sobre a produção dos principais produtos lácteos e bovino em fevereiro.