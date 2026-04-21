Benfica aumenta empréstimo obrigacionista para 65 milhões de euros

A Benfica SAD decidiu aumentar para 65 milhões o valor da emissão obrigacionista a cinco anos pela qual vai pagar uma taxa de 4,65%, uma remuneração que corresponde a uma subida de 15 pontos percentuais face à que foi lançada há um ano.

A decisão sobre a ampliação do valor da oferta, que já tinha sido admitida ao ECO pelo administrador financeiro Nuno Catarino, foi comunicada esta terça-feira pela sociedade desportiva liderada por Rui Costa, no último dia do prazo, em nota publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este empréstimo obrigacionista, que arrancou com a meta de captar 40 milhões de euros e com o objetivo de reembolsar os 50 milhões de em obrigações que vencem a 17 de maio, é o primeiro da Benfica SAD com maturidade de cinco anos – as anteriores operações eram sobretudo a três anos.

Além da oferta de subscrição, os encarnados lançaram simultaneamente uma oferta de troca em que os investidores podem trocar obrigações emitidas em 2023 e que atingem a maturidade em maio por novos títulos a vencerem apenas em 2031.

Ambas as ofertas decorrem até ao dia 24 de abril, período durante o qual os interessados poderão submeter, alterar ou revogar ordens de subscrição e ou de troca.

Para os interessados, além de terem em conta que este tipo de investimentos não tem capital garantido e que a decisão comporta vários riscos para o investidor, importa fazer bem as contas antes de investir, com os encarnados a avisaram para os impactos negativos das comissões devidas ao intermediário financeiro.

“Considerando a generalidade dos preçários dos intermediários financeiros, o investimento terá rendibilidade positiva para investidores que subscrevam apenas 500 Obrigações Benfica SAD 2026-2031 e queiram mantê-las até à Data de Reembolso, se tiverem outros valores mobiliários registados na mesma conta de registo”, advertiu no prospeto inicial.

A SAD do Benfica fechou o primeiro semestre da época 2025/2026 com lucros acima dos 40 milhões de euros e recentemente celebrou um acordo de mais de 100 milhões com a Nos para a cedência dos direitos desportivos por duas temporadas.