Negócios

Boeira de Albino Jorge compra “irmã” Romariz Vinhos

A operação reforça a estratégia de expansão da Boeira para os mercados da China e da Nova Zelândia, alargando o seu portefólio e atuando em diferentes segmentos.

A Quinta da Boeira comprou a “irmã” Romariz Vinhos, considerada uma referência de vinho do Porto e que já conta com 176 anos de história, depois de terem sido criadas em simultâneo e separadas durante seis décadas. Esta operação vem reforçar a estratégia de expansão da Boeira para os mercados da China e da Nova Zelândia, numa altura de crescimento do setor do vinho do Porto, especialmente na categoria premium e especiais, assinala Albino Jorge, sócio-gerente da empresa.

Datada de 1850, a Romariz Vinhos já exporta para países como Espanha, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Áustria, Brasil, Estados Unidos e Austrália, sendo reconhecido o seu “know-how” e tradição no mapa vinícola, detalha o responsável que não adianta o valor da compra, remetendo apenas para milhares de euros.

A Boeira e a Romariz foram criadas no início do século XIX por um emigrante português, regressado do Brasil, que passou a residir na Quinta da Boeira, em Vila Nova de Gaia, onde construiu um armazém para a exportação de vinho do Porto. Cada uma das marcas marcava presença em mercados diferentes.

Corria o ano de 1966 quando os donos das “irmãs” vínicas decidiram separar as marcas, vendendo a quinta, o armazém e os stocks de vinho. Em 1999, a Quinta da Boeira esteve em risco de ser transformada num condomínio privado, mas acabou por ser preservado o legado da propriedade e do vinho da Boeira.

Com esta aquisição, as duas “irmãs” reforçam a internacionalização de ambas as marcas no mercado vínico. Esta compra “permite à Quinta da Boeira alargar o seu portefólio e atuar em diferentes segmentos do mercado de vinho do Porto, combinando tradição e inovação”, assinala a marca vínica de Vila Nova de Gaia.

A Quinta da Boeira é ainda conhecida por ter a maior garrafa do mundo, com 32 metros de comprimento por dez de diâmetro.

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