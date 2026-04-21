BPI torna-se o banco oficial do Rock In Rio Lisboa 2026

A nova parceria insere-se numa estratégia mais ampla do BPI de ligação a territórios de forte afinidade emocional, como o desporto e a música.

O Banco BPI é o mais recente patrocinador a juntar-se ao Rock in Rio Lisboa 2026, assumindo-se como o Banco Oficial do festival em Portugal. Esta associação insere-se numa estratégia mais ampla do BPI de ligação a territórios de forte afinidade emocional, como o desporto e a música.

“Com uma relação histórica ao futebol, enquanto patrocinador oficial das Seleções Nacionais, o BPI encontra no Rock in Rio Lisboa um palco natural para prolongar e amplificar essa ligação, cruzando entretenimento e uma das maiores paixões nacionais“, explica a marca, em comunicado.

“É com enorme entusiasmo que o BPI se associa ao Rock in Rio Lisboa. Queremos afirmar o BPI como uma marca próxima, relevante e ligada às paixões que mobilizam os portugueses. Mais do que um festival de música, o Rock in Rio é um espaço de encontro e celebração coletiva. E o BPI vai, seguramente, contribuir para esse ambiente de proximidade e partilha, integrando o espírito do futebol na vivência do festival”, nota João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI.

Por sua vez, Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio explica que encontraram no BPI “um parceiro com valores comuns” aos do festival. O BPI é “um grupo empenhado em colocar as pessoas no centro, transversal a todas as gerações e comprometido com a criação de valor para a sociedade, cuidando também do que é importante para cada um de nós. Por isso desporto, por isso música, por isso cultura, inovação, sustentabilidade, ação social e tanto mais. Estamos muito entusiasmados por podermos construir essa jornada a quatro mãos com o olhar no futuro”, acrescenta.

Ao longo do evento, O BPI irá promover um conjunto de ativações que transportam o universo do futebol para a Cidade do Rock. Estão também previstas iniciativas dirigidas aos colaboradores do banco e a instituições sociais apoiadas pelo BPI.

Recorde-se que o Rock in Rio Lisboa regressa à Cidade do Rock nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026.