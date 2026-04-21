Bruxelas identifica “graves deficiências” nos aeroportos portugueses

A Comissão Europeia realizou uma auditoria surpresa aos aeroportos de Lisboa e do Porto em dezembro de 2025, na qual foram identificadas “graves deficiências” na execução dos controlos fronteiriços, avança esta terça-feira a CNN. Bruxelas alerta que as falhas podem ter impacto noutros Estados-membros.

A Comissão considera que as irregularidades detetadas podem comprometer a segurança do espaço Schengen e recomenda a Portugal adotar medidas corretivas no mais curto prazo possível, dando prioridade à melhoria da qualidade dos controlos fronteiriços, à capacidade de deteção de fraude documental, à formação dos agentes e ao reforço da afetação de recursos humanos.

Entre as falhas identificadas, sobretudo no aeroporto de Lisboa, os inspetores apontam a baixa qualidade dos controlos de primeira e segunda linha, tempos de espera excessivos e um abrandamento sistemático e não notificado dos procedimentos de fronteira, que terá mesmo levado à ausência de controlos em determinadas saídas.