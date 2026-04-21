Transportes

Bruxelas identifica “graves deficiências” nos aeroportos portugueses

  • ECO
  • 17:40

A Comissão Europeia identificou "graves deficiências" nos aeroportos de Lisboa e do Porto e alerta que as falhas podem ter impacto noutros Estados-membros.

A Comissão Europeia realizou uma auditoria surpresa aos aeroportos de Lisboa e do Porto em dezembro de 2025, na qual foram identificadas “graves deficiências” na execução dos controlos fronteiriços, avança esta terça-feira a CNN. Bruxelas alerta que as falhas podem ter impacto noutros Estados-membros.

A Comissão considera que as irregularidades detetadas podem comprometer a segurança do espaço Schengen e recomenda a Portugal adotar medidas corretivas no mais curto prazo possível, dando prioridade à melhoria da qualidade dos controlos fronteiriços, à capacidade de deteção de fraude documental, à formação dos agentes e ao reforço da afetação de recursos humanos.

Entre as falhas identificadas, sobretudo no aeroporto de Lisboa, os inspetores apontam a baixa qualidade dos controlos de primeira e segunda linha, tempos de espera excessivos e um abrandamento sistemático e não notificado dos procedimentos de fronteira, que terá mesmo levado à ausência de controlos em determinadas saídas.

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ANAV alerta para impacto dos constrangimentos nos aeroportos

Lusa,

As agências de viagens apela a "uma resposta urgente, coordenada e eficaz entre o Governo, a Polícia de Segurança Pública, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a ANA ".

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