Carlsberg reforça “Sair à Dinamarquesa” com experiências exclusivas

A marca reafirma a sua aposta na promoção de um estilo de vida mais equilibrado através de uma plataforma de experiências, que todos os meses irá apresentar oportunidades diferentes.

Após o lançamento da campanha “Sair à Dinamarquesa”, a marca de cerejas Carlsberg aposta agora numa plataforma de experiências para promover o work life balance em Portugal. Entre as experiências disponíveis está a possibilidade de ganhar bilhetes para ver o Liverpool FC.

“Num contexto em que a valorização da vida pessoal é cada vez mais central, Carlsberg utiliza a plataforma para materializar o seu ADN dinamarquês, onde o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é a chave para uma vida plena“, destaca a marca, em comunicado.

A plataforma estará ativa durante todo o ano, oferecendo experiências novas todos os meses nos diversos territórios da marca, nomeadamente, padel, música e futebol. As experiências do mês de maio, com participações abertas até ao dia 30 de abril, incluem bilhetes para o Bloom Fest, no Porto e em Lisboa, e para o Black Coffee, no Nómadas, assim como bilhetes para o jogo de futebol entre o Liverpool FC e o Brentford.