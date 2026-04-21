CCP revela programação do 28º Festival. Conheça-o em detalhe

O Clube de Criatividade de Portugal revelou a programação para o seu evento anual, que inclui o regresso de iniciativas como o Dia Aberto Empresas e o Ilustra 33 Hackathon. O +M é media partner.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) revelou o programa do 28º Festival CPP 2026 e da Semana Criativa de Lisboa. A programação agora revelada inclui exposições, conferências, workshops, masterclasses, tertúlias, assim como o regresso de iniciativas como o Dia Aberto Empresas, o Ilustra 33 Hackathon, a Hora Feliz e o Portfolio Doctor. A semana termina com a 28º Gala de Entrega de Prémios CCP seguida de festa.

O Festival ocorre entre 15 e 22 de maio e terá atividades em vários espaços do Beato Innovation District, nomeadamente o Unicorn Stage, a Casa Capitão, os Silos e a Fábrica de Pão. A receção aos participantes de todas as atividades acontecerá à frente do Unicorn Stage, com entrada pela Av. Infante Dom Henrique 141.

15 de maio

A Semana Criativa de Lisboa inaugura a 15 de maio, com a conferência “Presidentes ao Palco”, na qual os seis Presidentes de Júri vão partilhar diferentes visões sobre as várias vertentes das áreas criativas:

André Moreira, T&P

Cesária Martins, Graficalismo

Erik Lassche, Fullsix

Marcelo Lourenço, Coming Soon

Joana Duarte, Kitchenette

Pedro Varela, More Maria

Ainda nesse dia, inauguram as exposições, nomeadamente a Exposição Shortlist — com a exibição das peças físicas da categoria de Design a concurso no Festival CCP 2026 — bem como a exposição de fotografia “In Silence” — coproduzida pela Playground –, com a apresentação inédita do registo fotográfico de Rui Aguiar que, ao longo de um ano, acompanhou produções cinematográficas explorando o seu espaço invisível. Ambas as exposições estreiam o espaço Silos do Beato Innovation District e ficam patentes até ao dia 24 de maio, com entrada livre.

18 e 19 de maio

Nos dias 18 e 19 de maio, regressa o Dia Aberto CCP Empresas, convidando estudantes e profissionais a conhecer agências, estúdios e produtoras.

O dia 19 de maio é dedicado aos jovens criativos e é marcado pelo regresso da Ilustra 33 Hackathon EDP, com curadoria de Jorge Silva da Silvadesigners. O evento vai voltar a reunir estudantes de ilustração de escolas e faculdades criativas nacionais, convidando-os a ilustrar ao vivo o tema do Festival. Os trabalhos realizados no Hackathon integram depois a exposição “Ilustra 33”, que poderá ser visitada na galeria online no site do Clube.

No mesmo dia, na Casa Capitão, terá lugar mais uma edição do Portfolio Doctor, um speed dating entre estudantes ou recém-formados e diretores criativos convidados.

O dia termina com a quarta edição da Hora Feliz – Leituras e Copos, também na Casa Capitão, com a curadoria de Pedro Pires da Poets&Painters, que vai voltar a juntar criativos e amigos para ler e partilhar obras recém-lançadas.

20 de maio

O dia 20 de maio é dedicado à formação, destacando-se uma masterclass sobre estratégia com o formador Rob Estreitinho (Salmon Labs) e dois workshops sobre Design Socrático direcionado a designers e diretores criativos, com Marc Català (Mucho).

No mesmo dia, o palco do Unicorn Stage vai receber duas talks de entrada gratuita, a primeira sobre Design Systems e a sua evolução no panorama nacional, com a curadoria de Ruben Ferreira Duarte com o apoio do sponsor da LBC Digital, e a segunda será pela Scopen, será divido em duas partes e vai abordar o Valor Estratégico dos Patrocínios e Ativações & Experiências de marcas em Festivais.

A fechar o dia, terá lugar mais uma Tertúlia CCP Trabalho e Conhaque em parceria com a APAP, com o tema “O que tu queres sei eu…dizem as duplas vencedoras do Grande Effie 2025 e do Grande Prémio CCP 2025”, seguido de um jantar no restaurante Cantina da Praça. O evento conta com o apoio da Antalis.

21 de maio

A 21 de maio decorre o ciclo de Conferências CCP, reunindo vários oradores nacionais e internacionais para um dia de inspiração e reflexão, no espaço Fábrica de Pão. Em linha com o tema “Ambos os dois”, esta edição centra-se na dinâmica do trabalho em dupla.

Entre os oradores já confirmados, destacam-se nomes como:

Maxim Weinstein & Tudor Cucu (Serviceplan)

Marina Willer (Pentagram) & Stuart Watson (Nomad Studio)

Miguel Sousa & Giulia Ferrarezi (BBH London)

Marc Català & Pablo Juncadella (Mucho)

Rob Estreitinho (Salmon Labs).

Duas mesas redondas vão fechar o painel da manhã e da tarde, a primeira dedicada a Duplas de agência & cliente, com João Madeira (Fuel) & António Fuzeta da Ponte (NOS), Sara Soares (VML) & Marta Castro (Wells), Nuno Jerónimo (o escritório) & Bruno Albuquerque (Super Bock), e a segunda sobe Duplas em todas as frentes, com Cesária Martins & Sebastião Teixeira (Graficalismo), Fernando Silva & Pedro Barroso (Uzina), Miguel Durão & João Ribeiro (Stream and Tough Guy), Nuno Alberto & João Marques (78).

22 de maio

A fechar a semana, também na Fábrica de Pão, terá lugar a Gala do 28º Festival CCP, no dia 22 de maio, data em que se anunciam os prémios das sete categorias do 28º Concurso CCP 2026, e são revelados os vencedores do Grande Prémio para o Bem, Grande Prémio Jornalistas e Grande Prémio CCP 2026.

Nessa tarde, sobem ao palco os jovens talentos com revelação dos vencedores dos Briefs Abertos CCP, bem como das bolsas de estudo do programa Zona II e Las Cuervas e as duplas vencedoras Young Lions Portugal, que celebra 30 anos, com representação da MOP.

Acesso ao evento

A entrada para a Gala é gratuita para os convidados e para os sócios do CCP, apenas com convite e pré-registo, com lotação limitada à capacidade da sala. Os bilhetes para as iniciativas já podem ser adquiridos. Algumas iniciativas são gratuitas com registo obrigatório e outras são pagas, estando sempre contemplado um desconto para os Sócios do CCP.