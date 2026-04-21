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CMS Portugal assessora a Deka Immobilien em projeto imobiliário

A equipa da CMS Portugal que assessorou a Deka Immobilien no âmbito de um projeto integrado de reabilitação do Edifício Báltico Mar foi liderada pelo sócio de Imobiliário José Manuel Silva Nunes.

A sociedade de advogados CMS Portugal assessorou a Deka Immobilien no âmbito de um projeto integrado de reabilitação e renovação de um edifício de escritórios em Lisboa, o Edifício Báltico Mar.

Com uma localização privilegiada junto ao Rio Tejo e à Gare do Oriente, o Edifício Báltico Mar é composto por um rés-do-chão, dois pisos intermédios e 13 pisos superiores. O edifício dispõe ainda de cinco pisos subterrâneos destinados a estacionamento. Em comunicado, o escritório explica que o principal objetivo da remodelação foi reforçar a modernidade e a funcionalidade do edifício, “promovendo um perfil competitivo com os mais elevados padrões de qualidade e ESG”.

A equipa da CMS Portugal envolvida na operação foi liderada pelo sócio da área de Imobiliário José Manuel Silva Nunes e contou com a participação da associada coordenadora de Direito Fiscal Mariana Coentro Ribeiro, das associadas de Imobiliário Inês de Mundel Calado e Inês Soares de Melo, e da estagiária Catarina Almeida Ribeiro.

“A CMS Portugal prestou apoio jurídico ao longo de todas as fases do projeto, o que incluiu, na primeira fase, a assessoria no contrato de obras com o empreiteiro, o acompanhamento das obras e do projeto e a assistência na aceitação provisória das obras de remodelação. A CMS também assessorou a Deka na negociação e celebração de todos os contratos de arrendamento relacionados com o edifício”, refere o escritório em comunicado.

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