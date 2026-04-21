CTT passam a vender ofertas de energia da EDP

Longe vão os tempos em que os selos e envelopes dominavam os balcões dos CTT CTT 0,15% . A empresa continua a diversificar o negócio e acaba de firmar uma parceria comercial, em conjunto com a EDP, para passar a disponibilizar ofertas de energia na sua vasta rede de lojas e pontos de correio em quase todo o país.

Prometendo “uma nova forma simples e conveniente de aderir à energia da EDP Comercial”, as duas empresas anunciaram esta terça-feira, num comunicado conjunto, que o serviço “já está disponível em mais de 260 Pontos CTT em todos os distritos de Portugal continental”. “A previsão é de que vá sendo progressivamente alargada a mais locais”, acrescenta a nota.

“Com esta parceria, os CTT reforçam a sua estratégia de oferta e de diversificação de serviços, apresentando aos clientes soluções de um parceiro de referência no setor da energia. Esta associação à EDP Comercial vem acrescentar valor à oferta já existente, posicionando os Pontos CTT como locais de conveniência onde os clientes podem, num único espaço, ter acesso a vários serviços”, referem ambas as empresas na mesma nota.

Os CTT, que dentro de dias deverão passar a ter Guy Pacheco como presidente executivo, têm procurado novas formas de rentabilizar a sua rede de balcões e postos de correio (por exemplo, cafés e papelarias), alavancando fatores como “a proximidade e conveniência”. A EDP EDP 0,05% aproveita assim essa capilaridade para consolidar a sua base de clientes, onde se contam “mais de três milhões de famílias”.

De acordo com o último boletim do mercado liberalizado, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a EDP Comercial era líder de mercado em número de clientes em dezembro de 2025, com 59,1% — uma quota que, apesar de elevada, representa uma queda de 2,5 pontos percentuais face ao final de 2024. Era seguida de longe pela Endesa, com 10,2%, e a Goldenergy, com 9,2%.

A energia junta-se, assim, a outros produtos vendidos aos balcões dos correios, como os Certificados de Aforro ou os seguros da Generali Tranquilidade — uma modalidade comercial associada à entrada da seguradora no capital do Banco CTT, com uma posição de 8,71%.