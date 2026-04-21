CTT passam a vender ofertas de energia da EDP
Empresa dá novo passo na diversificação de serviços disponíveis nos Pontos CTT ao incluir tarifários de energia da EDP na sua oferta de serviços.
Longe vão os tempos em que os selos e envelopes dominavam os balcões dos CTT CTT 0,15% . A empresa continua a diversificar o negócio e acaba de firmar uma parceria comercial, em conjunto com a EDP, para passar a disponibilizar ofertas de energia na sua vasta rede de lojas e pontos de correio em quase todo o país.
Prometendo “uma nova forma simples e conveniente de aderir à energia da EDP Comercial”, as duas empresas anunciaram esta terça-feira, num comunicado conjunto, que o serviço “já está disponível em mais de 260 Pontos CTT em todos os distritos de Portugal continental”. “A previsão é de que vá sendo progressivamente alargada a mais locais”, acrescenta a nota.
“Com esta parceria, os CTT reforçam a sua estratégia de oferta e de diversificação de serviços, apresentando aos clientes soluções de um parceiro de referência no setor da energia. Esta associação à EDP Comercial vem acrescentar valor à oferta já existente, posicionando os Pontos CTT como locais de conveniência onde os clientes podem, num único espaço, ter acesso a vários serviços”, referem ambas as empresas na mesma nota.
Os CTT, que dentro de dias deverão passar a ter Guy Pacheco como presidente executivo, têm procurado novas formas de rentabilizar a sua rede de balcões e postos de correio (por exemplo, cafés e papelarias), alavancando fatores como “a proximidade e conveniência”. A EDP EDP 0,05% aproveita assim essa capilaridade para consolidar a sua base de clientes, onde se contam “mais de três milhões de famílias”.
De acordo com o último boletim do mercado liberalizado, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a EDP Comercial era líder de mercado em número de clientes em dezembro de 2025, com 59,1% — uma quota que, apesar de elevada, representa uma queda de 2,5 pontos percentuais face ao final de 2024. Era seguida de longe pela Endesa, com 10,2%, e a Goldenergy, com 9,2%.
A energia junta-se, assim, a outros produtos vendidos aos balcões dos correios, como os Certificados de Aforro ou os seguros da Generali Tranquilidade — uma modalidade comercial associada à entrada da seguradora no capital do Banco CTT, com uma posição de 8,71%.
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