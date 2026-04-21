Defesa e Médio Oriente puxam pelos resultados da Thales

O negócio de defesa e a situação de conflito no Médio Oriente está a puxar pelos resultados trimestrais da Thales, com o segmento a registar uma subida de 71%, para 3,04 mil milhões de euros, e as encomendas até março a subir 13,2%, para 2,24 mil milhões de euros. Globalmente, o grupo gerou 5,29 mil milhões de euros de receitas (+7,3%) e viu subir 23%, para 4,65 mil milhões as encomendas no primeiro trimestre.

“A Thales inicia 2026 com um forte aumento na entrada de encomendas, totalizando 4,7 mil milhões de euros, demonstrando a confiança que nossos clientes depositam em nós e o comprometimento das equipas. O crescimento das vendas permanece robusto, com um aumento orgânico de quase 10% no trimestre. Os três segmentos de negócios do grupo contribuíram para o crescimento, com um impulso particularmente forte demonstrado nas atividades de Defesa. Perante a contínua incerteza geopolítica, as soluções da Thales, centradas em segurança, soberania e inovação, demonstram claramente sua relevância. Beneficiando-se da visibilidade única em todas as nossas atividades, confirmamos todas as nossas metas financeiras anuais para 2026″, destaca Patrice Caine, chairman e CEO da Thales, citado em comunicado.

Defesa puxa pelos resultados

Tanto a nível de vendas como de encomendas é o setor de defesa que regista o maior dinamismo, com as encomendas a assinalar um crescimento acima dos 70%. A Thales justifica. “À medida que os eventos recentes, particularmente no Médio Oriente, reforçam a relevância das suas soluções, especialmente nas áreas de vigilância e defesa aéreas, bem como guerra contra minas submarinas, a Thales continua a se beneficiar da procura sustentada em todo o seu portefólio. Cinco encomendas com valor unitário superior a 100 milhões de euros foram registadas no primeiro trimestre de 2026, em comparação com uma no mesmo período de 2025″, informa.

No Médio Oriente, a empresa destaca a encomenda da Força Aérea do Qatar para o fornecimento de radares Ground Master 200 MM/A e Ground Master 400 Alpha para “fortalecer a soberania aérea do país”, ou, na Europa um “contrato para a modernização de equipamentos de apoio à dissuasão nuclear francesa”, bem como a encomenda do Ministério da Defesa dinamarquês para a “produção e entrega de sistemas de defesa aérea SAMP/T NG”. A Thales, em colaboração com a MBDA, irá fornecer o seu radar Ground Fire para a secção dinamarquesa do SAMP/T NG, o sistema de comando e controlo e o sistema de orientação e deteção dos mísseis ASTER.

Segue-se o setor espacial, que assinala uma subida de 3,2% nas vendas para 1,38 mil milhões e uma ligeira quebra de 1% para 1,52 mil milhões em termos de encomendas.

Neste segmento, em termos de encomendas, “o crescimento anual foi afetado por uma base de comparação elevada devido à reserva, no primeiro trimestre de 2025, de uma encomenda com um valor unitário superior a 100 milhões de euros na área de formação e simulação. O segmento espacial registou duas encomendas com um valor unitário superior a 100 milhões de euros, incluindo o fornecimento ao Luxemburgo de um satélite de telecomunicações de defesa em órbita geoestacionária”, destaca a Thales em comunicado.

E, por fim, o cyber & digital. Este segmento recua 4,2% nas vendas, para 859 milhões, e 7% nas encomendas, para 857 milhões.