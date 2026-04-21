Jornalismo

Diretor do FBI processa The Atlantic que o associa a um consumo excessivo de álcool

 Lusa,

A queixa contra a a revista The Atlantic e a jornalista Sarah Fitzpatrick foi apresentada num tribunal no Distrito de Columbia, sendo exigida uma indemnização de 250 milhões de dólares.

O diretor da polícia federal dos EUA (FBI, na sigla em inglês), Kash Patel, processou a revista The Atlantic e a jornalista Sarah Fitzpatrick por um artigo em que é mencionado um seu consumo excessivo de álcool.

A queixa foi apresentada num tribunal no Distrito de Columbia, na qual é exigida uma indemnização de 250 milhões de dólares.Em causa está um artigo que alude a um comportamento instável do chefe do FBI e a ausências inexplicáveis do local de trabalho, o que é atribuído a um consumo excessivo de álcool.

Os advogados de Patel acusaram a The Atlantic de ter publicado o artigo para prejudicar a honra do seu cliente, ter ignorado as objeções apresentadas antes da publicação e ainda de não ter tomados “as medidas de investigação mais básicas”, segundo avançou a televisão CNN.

Por seu lado, a revista indicou esta terça-feira que “apoia” a informação publicada sobre Patel. “Defenderemos de forma enérgica a The Atlantic e os nossos jornalistas deste processo sem fundamento”, garantiram os seus dirigentes, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Fitzpatrick avançou, pelo seu lado, que para escrever o artigo entrevistou “mais de duas dezenas de pessoas”, incluindo “funcionários e ex-funcionários do FBI, membros de agências policiais e dos serviços de informação, trabalhadores da hotelaria, membros do Congresso, atores políticos, lobistas e ex-assessores”.

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