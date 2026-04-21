EDP mantém aposta nos EUA e contacto com Casa Branca sobre eólicas suspensas

A EDP mantém a aposta nos Estados Unidos e está em contacto com o Governo norte-americano “para ver qual é a solução” para os três projetos eólicos offshore (no mar) suspensos, disse o presidente executivo da empresa.

“A nossa estratégia nos Estados Unidos é muito clara, investimos nas tecnologias renováveis, é nosso maior mercado, é o que está a crescer mais, principalmente em solar e baterias. Também vemos ainda algum espaço para eólico onshore [em terra]”, disse esta terça-feira Miguel Stilwell d’Andrade, em declarações a jornalistas em Madrid.

Sobre os projetos eólicos offshore, Miguel Stilwell d’Andrade sublinhou que o Governo norte-americano, liderado por Donald Trump, que tomou posse em janeiro de 2025, foi “muito claro” na rejeição desses investimentos.

“Mas relativamente ao resto, continuamos a ver muita procura [nos EUA”, em níveis nunca vistos no passado, disse o presidente executivo (CEO) da EDP, que falava no arranque do evento anual da associação Wind Europe, que promove a energia eólica na União Europeia.

A EDP suspendeu três projetos de eólicas no mar nos EUA, anunciou a empresa na semana passada.

“Estão parados, hibernados, e estamos a falar com a Administração [norte-americanca] para ver qual é a solução para eles”, disse esta terça-feira Miguel Stilwell de Andrade, que não quis dar mais detalhes.

O CEO da EDP insistiu em que “a política muito clara” do atual Governo dos EUA “contra as eólicas ‘offshore'” é “um caso muito particular”.

“O eólico ‘offshore’ na Europa desenvolveu-se muito ao longo dos últimos anos, somos parte disso e vemos ainda muito caminho”, realçou.

Miguel Stilwell d’Andrade insistiu em que as eólicas têm de continuar a ser uma aposta europeia, com mecanismos “que não incentivem só ao solar”, sublinhando que o vento é uma fonte de energia disponível durante todas as horas do dia e durante todo o ano.