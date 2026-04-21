Educação tecnológica sem ecrãs ganha destaque em Madrid face às novas regulamentações sobre a utilização de dispositivos

A educação tecnológica está a passar por uma mudança de paradigma nas salas de aula de Madrid. Face às recentes diretrizes da Comunidade de Madrid sobre a regulamentação e limitação do uso de dispositivos na sala de aula, os estabelecimentos de ensino procuram novas metodologias que permitam ensinar competências digitais sem depender de ecrãs. Neste novo cenário, a abordagem «screen-free STEAM» ou aprendizagem tecnológica sem dispositivos posiciona-se como uma das principais tendências do setor educativo.

Para responder a esta procura, a IGNITE Serious Play, empresa com mais de 10 anos de experiência na implementação de experiências de aprendizagem STEAM gamificadas, desenvolveu uma proposta pedagógica «unplugged», baseada em metodologias como o «tinkering» e o «learning by doing». O seu modelo permite aos alunos compreender conceitos de programação, lógica computacional e resolução de problemas através de experiências práticas, manipulativas e colaborativas, onde a tecnologia é aprendida sem necessidade de ecrãs e através da experimentação direta.

A sua linha «Screen-free STEAM» foi concebida para se adaptar às novas necessidades dos estabelecimentos de ensino, em conformidade com o atual quadro regulamentar e oferecendo uma alternativa pedagógica que está a ser muito bem recebida nas escolas da Comunidade de Madrid. Através desta abordagem, os alunos não só adquirem conhecimentos técnicos, como também desenvolvem uma relação mais consciente, crítica e experiencial com a tecnologia.

Segundo Carol Falero, Coordenadora Pedagógica da IGNITE Serious Play em Madrid, esta metodologia «combina a aprendizagem STEAM com o desenvolvimento de competências-chave para o futuro, como o pensamento crítico, estratégico ou a resolução de problemas, a partir do pensamento computacional».

A Escola Sagrados Corazones – Martín de los Heros (Madrid) oferece há três anos uma atividade de programação de realidade virtual, ministrada pela IGNITE Serious Play. Alberto Esteban, coordenador de atividades extracurriculares do centro, defende a aposta neste programa: «A atividade é atrativa e tem funcionado muito bem. Conseguiu-se combinar a parte teórica da programação com partes mais práticas, que mantiveram a atenção dos alunos ao longo do curso». «Vamos alargar a oferta a mais atividades, podemos crescer com uma oferta tecnológica cada vez mais atrativa para os alunos e as famílias», acrescenta Alberto Esteban.

O programa «Screen-free STEAM» da IGNITE Serious Play coexiste com a oferta formativa já consolidada noutras áreas-chave, como Programação, Robótica, Design 3D e Realidade Virtual, que continuam a ser o núcleo do programa. A isto juntam-se novas propostas adaptadas a cada fase educativa, como a incorporação do Desenho Digital nas idades mais precoces e o desenvolvimento de projetos específicos em Inteligência Artificial no Ensino Secundário, alargando assim o alcance das competências tecnológicas trabalhadas na sala de aula.

Um dos elementos diferenciadores do modelo da IGNITE Serious Play é a sua abordagem de imersão linguística em inglês, uma vez que todas as sessões são ministradas neste idioma. Isto permite aos alunos desenvolver tanto competências tecnológicas como a sua capacidade de comunicação num ambiente bilingue real, integrando a linguagem técnica de forma natural na sua aprendizagem.