Secretário executivo da UGT anuncia voto contra novo pacote laboral

A reforma que o Governo quer fazer à lei do trabalho é mesmo aquela que o país precisa? Que contributo estão a dar os imigrantes para o mercado de trabalho português? E, afinal, como aumentar os salários? Estas são algumas das questões que serão debatidas ao longo desta terça-feira na Conferência Anual do Trabalho, promovida pelo Trabalho by ECO em Lisboa.

A abertura está a cargo da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, seguindo-se painéis sobre a reforma da lei do trabalho, os salários, as competências à prova do futuro, e uma gravação ao vivo do podcast “Trinta e oito vírgula quatro”, com o secretário de Estado Rui Armindo Freitas.

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