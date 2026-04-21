Conferência Anual do Trabalho

Direto Secretário executivo da UGT anuncia voto contra novo pacote laboral

Conferência Anual do Trabalho traz a debate os temas mais quentes do mercado laboral português, da reforma da lei do trabalho aos salários, passando pelas competências e pela imigração.

A reforma que o Governo quer fazer à lei do trabalho é mesmo aquela que o país precisa? Que contributo estão a dar os imigrantes para o mercado de trabalho português? E, afinal, como aumentar os salários? Estas são algumas das questões que serão debatidas ao longo desta terça-feira na Conferência Anual do Trabalho, promovida pelo Trabalho by ECO em Lisboa.

A abertura está a cargo da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, seguindo-se painéis sobre a reforma da lei do trabalho, os salários, as competências à prova do futuro, e uma gravação ao vivo do podcast “Trinta e oito vírgula quatro”, com o secretário de Estado Rui Armindo Freitas.

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