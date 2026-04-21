Direto Estados Unidos confiantes nas negociações de paz com o Irão
Perspectiva positiva traz alívio aos mercados. Petróleo e gás estão a descer, maior parte das moedas mantém-se estável.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Estados Unidos confiantes nas negociações de paz com o Irão
{{ noCommentsLabel }}