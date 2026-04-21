Exército conclui três dos 11 projetos do PRR num investimento de 33 milhões

O Exército concluiu a empreitada de reabilitação de 19 unidades de alojamento no Campo Militar de Santa Margarida, para um total de 55 pessoas, elevando para três o número de projetos já concluídos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ao todo, o Exército tem de concluir até final de junho um total de 11 projetos, num montante global de investimento de mais de 33 milhões de euros. A conclusão mantém-se “dentro dos prazos”.

“Dos 11 projetos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência no Exército Português, encontram-se já concluídos três projetos”, adianta porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

“Os projetos concluídos foram concretizados nas seguintes localizações: em Oeiras, com a reabilitação de Casas do Estado, com duas unidades de alojamento, para um total de três pessoas; em Sintra, com a reabilitação de Casas do Estado, com 32 unidades de alojamento, para um total de 64 pessoas; e no Campo Militar de Santa Margarida, com a reabilitação de alojamento, com 19 unidades de alojamento, para um total de 55 pessoas“, elenca o porta-voz do Exército Português.

“No total, os três projetos já concluídos permitiram disponibilizar 53 unidades de alojamento, com capacidade global para 122 militares”, sintetiza.

Reabilitação de infraestruturas militares, energia e transição digital

Ao todo, até final de junho, o Exército terá de concluir 11 projetos, num total de investimento de mais de 33 milhões de euros. Questionado sobre se a conclusão dos projetos em curso poderá estar em causa, a mesma fonte garantiu que a mesma está “dentro dos prazos”.

As intervenções a realizar pelo Exército no âmbito do PRR “enquadram-se nos três pilares estruturantes do PRR: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital e visam melhorar condições de vida e de trabalho, aumentar a eficiência energética e potenciar a inovação tecnológica com aplicação operacional e formativa”, referiu em janeiro porta-voz do Exército.

Os projetos financiados abrangem várias zonas do território nacional — incluindo Porto, Lisboa (Lisboa, Oeiras e Sintra), Leiria, Vendas Novas e Santarém (Constância) — “refletindo uma aposta descentralizada na requalificação do edificado e no desenvolvimento de capacidades” —, sendo “enquadradas como um investimento estrutural na prontidão e sustentabilidade, com impacto direto nas pessoas e na capacidade de resposta da Instituição”, referiu ainda.







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O maior montante, um total de 31.486.976,31 euros, foi destinado para a reabilitação e modernização de infraestruturas militares, estando prevista a “reabilitação de edifícios que totalizam 427 unidades de alojamento, bem como a renovação de estabelecimentos de ensino, nomeadamente o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército”, explicou no início do ano o porta-voz deste ramo da Armada. Previsto está ainda “a criação de um Centro Tecnológico de Informática no Instituto dos Pupilos do Exército e a melhoria das condições de acessibilidade no Arquivo Geral do Exército, através da construção de uma rampa de acesso”.

O segundo pilar a receber mais financiamento foi o da Transição Climática, um total de 1.491.653,22 euros para “três projetos de autoconsumo coletivo destinados a reforçar a eficiência energética”.

No âmbito da Transição Digital, tem ainda “em desenvolvimento um projeto associado a um caso de uso de tecnologia 5G, financiado em 148.000 euros”. O mesmo tem como objetivo “reforçar a capacidade de experimentação e inovação do Exército e a sua adaptação a desafios emergentes no domínio digital, incluindo aplicações com potencial relevância para a instrução e treino”, explicou.