Exército conclui três dos 11 projetos do PRR num investimento de 33 milhões
Os três projetos já concluídos permitiram disponibilizar 53 unidades de alojamento, com capacidade global para 122 militares, informa porta-voz do Exército Português.
O Exército concluiu a empreitada de reabilitação de 19 unidades de alojamento no Campo Militar de Santa Margarida, para um total de 55 pessoas, elevando para três o número de projetos já concluídos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ao todo, o Exército tem de concluir até final de junho um total de 11 projetos, num montante global de investimento de mais de 33 milhões de euros. A conclusão mantém-se “dentro dos prazos”.
“Dos 11 projetos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência no Exército Português, encontram-se já concluídos três projetos”, adianta porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.
“Os projetos concluídos foram concretizados nas seguintes localizações: em Oeiras, com a reabilitação de Casas do Estado, com duas unidades de alojamento, para um total de três pessoas; em Sintra, com a reabilitação de Casas do Estado, com 32 unidades de alojamento, para um total de 64 pessoas; e no Campo Militar de Santa Margarida, com a reabilitação de alojamento, com 19 unidades de alojamento, para um total de 55 pessoas“, elenca o porta-voz do Exército Português.
“No total, os três projetos já concluídos permitiram disponibilizar 53 unidades de alojamento, com capacidade global para 122 militares”, sintetiza.
Reabilitação de infraestruturas militares, energia e transição digital
Ao todo, até final de junho, o Exército terá de concluir 11 projetos, num total de investimento de mais de 33 milhões de euros. Questionado sobre se a conclusão dos projetos em curso poderá estar em causa, a mesma fonte garantiu que a mesma está “dentro dos prazos”.
As intervenções a realizar pelo Exército no âmbito do PRR “enquadram-se nos três pilares estruturantes do PRR: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital e visam melhorar condições de vida e de trabalho, aumentar a eficiência energética e potenciar a inovação tecnológica com aplicação operacional e formativa”, referiu em janeiro porta-voz do Exército.
Os projetos financiados abrangem várias zonas do território nacional — incluindo Porto, Lisboa (Lisboa, Oeiras e Sintra), Leiria, Vendas Novas e Santarém (Constância) — “refletindo uma aposta descentralizada na requalificação do edificado e no desenvolvimento de capacidades” —, sendo “enquadradas como um investimento estrutural na prontidão e sustentabilidade, com impacto direto nas pessoas e na capacidade de resposta da Instituição”, referiu ainda.
O maior montante, um total de 31.486.976,31 euros, foi destinado para a reabilitação e modernização de infraestruturas militares, estando prevista a “reabilitação de edifícios que totalizam 427 unidades de alojamento, bem como a renovação de estabelecimentos de ensino, nomeadamente o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército”, explicou no início do ano o porta-voz deste ramo da Armada. Previsto está ainda “a criação de um Centro Tecnológico de Informática no Instituto dos Pupilos do Exército e a melhoria das condições de acessibilidade no Arquivo Geral do Exército, através da construção de uma rampa de acesso”.
O segundo pilar a receber mais financiamento foi o da Transição Climática, um total de 1.491.653,22 euros para “três projetos de autoconsumo coletivo destinados a reforçar a eficiência energética”.
No âmbito da Transição Digital, tem ainda “em desenvolvimento um projeto associado a um caso de uso de tecnologia 5G, financiado em 148.000 euros”. O mesmo tem como objetivo “reforçar a capacidade de experimentação e inovação do Exército e a sua adaptação a desafios emergentes no domínio digital, incluindo aplicações com potencial relevância para a instrução e treino”, explicou.
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